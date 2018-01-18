Безхатьки, непотріб та щурі: лучани скаржаться на майданчик-притон біля будинків
Сьогодні, 05:14
Мешканці будинків на вулиці Відродження, прилеглих до колишнього спортивного майданчика, що знаходиться навпроти Волинської обласної стоматологічної поліклініки, скаржаться на безлад та антисанітарію.
Про це для ІА ВолиньPost повідомили мешканці навколишніх будинків, яких ьурбує ця проблема.
За словами місцевих жителів, колишній спортивний майданчик зараз перетворився на справжнє пристанище для безхатьків, які лякають дітей, лаються, кричать. На закинутому майданчику лежить одяг, шмаття, сміття, яке проглядається із хащів. Там бігають щурі.
«Так тривати більше не може! Поруч велика кількість житлових будинків, 2 садочки, поліклініка, гуляє багато маленьких дітей", - йдеться у зверненні лучан.
Вони вважають, що міська влада повинна звернути увагу на закинутий спортивний майданчик та допомогти у вирішенні цієї проблеми, адже поряд з акуратними і чистими дворами не може існувати притон.
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Про це для ІА ВолиньPost повідомили мешканці навколишніх будинків, яких ьурбує ця проблема.
За словами місцевих жителів, колишній спортивний майданчик зараз перетворився на справжнє пристанище для безхатьків, які лякають дітей, лаються, кричать. На закинутому майданчику лежить одяг, шмаття, сміття, яке проглядається із хащів. Там бігають щурі.
«Так тривати більше не може! Поруч велика кількість житлових будинків, 2 садочки, поліклініка, гуляє багато маленьких дітей", - йдеться у зверненні лучан.
Вони вважають, що міська влада повинна звернути увагу на закинутий спортивний майданчик та допомогти у вирішенні цієї проблеми, адже поряд з акуратними і чистими дворами не може існувати притон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Всю ту нечисть треба знищити священним вогнем!
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