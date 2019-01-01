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Сьогодні у Луцьку стартувала видача електронних квитків для пільговиків

Сьогодні у Луцьку стартувала видача електронних квитків для пільговиків
Сьогодні, 22 жовтня, у Луцьку стартувало виготовлення та видача електронних квитків для пільгових категорій населення у картковому центрі компанії «СІТІ КАРД СИСТЕМ» за адресою вул. Лесі Українки, 16а. А вже із 23 жовтня можна буде звернутися до представника карткового центру в департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» (вул. Лесі Українки, 35).

Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.

До того ж, очільник транспортного управління Луцькради Володимир Степанов додав, що у майбутньому ще одним пунктом для видачі електронних квитків буде приміщення департаменту соціальної політики (проспект Волі).

Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад зауважив, що е-квитків вистачить всім, тож закликав зберігати спокій.

Для того, щоб отримати електронний квиток, необхідно мати із собою такі документи:

• паспорт громадянина України,
• реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер),
• посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.

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Теги: електронні квитки, проїзд, Луцьк
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