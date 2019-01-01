Сьогодні у Луцьку стартувала видача електронних квитків для пільговиків
Сьогодні, 08:49
Сьогодні, 22 жовтня, у Луцьку стартувало виготовлення та видача електронних квитків для пільгових категорій населення у картковому центрі компанії «СІТІ КАРД СИСТЕМ» за адресою вул. Лесі Українки, 16а. А вже із 23 жовтня можна буде звернутися до представника карткового центру в департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» (вул. Лесі Українки, 35).
Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
До того ж, очільник транспортного управління Луцькради Володимир Степанов додав, що у майбутньому ще одним пунктом для видачі електронних квитків буде приміщення департаменту соціальної політики (проспект Волі).
Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад зауважив, що е-квитків вистачить всім, тож закликав зберігати спокій.
Для того, щоб отримати електронний квиток, необхідно мати із собою такі документи:
• паспорт громадянина України,
• реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер),
• посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
До того ж, очільник транспортного управління Луцькради Володимир Степанов додав, що у майбутньому ще одним пунктом для видачі електронних квитків буде приміщення департаменту соціальної політики (проспект Волі).
Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад зауважив, що е-квитків вистачить всім, тож закликав зберігати спокій.
Для того, щоб отримати електронний квиток, необхідно мати із собою такі документи:
• паспорт громадянина України,
• реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер),
• посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
22 жовтня – яке свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10
Сьогодні у Луцьку стартувала видача електронних квитків для пільговиків
Сьогодні, 08:49
Курс валют у Луцьку на 22 жовтня
Сьогодні, 08:33