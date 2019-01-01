Сьогодні у Луцьку стартувала видача електронних квитків для пільговиків

Сьогодні, 22 жовтня, у Луцьку стартувало виготовлення та видача електронних квитків для пільгових категорій населення у картковому центрі компанії «СІТІ КАРД СИСТЕМ» за адресою вул. Лесі Українки, 16а. А вже із 23 жовтня можна буде звернутися до представника карткового центру в департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» (вул. Лесі Українки, 35).Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.До того ж, очільник транспортного управління Луцькрадидодав, що у майбутньому ще одним пунктом для видачі електронних квитків буде приміщення департаменту соціальної політики (проспект Волі).Перший заступник Луцького міського головизауважив, що е-квитків вистачить всім, тож закликав зберігати спокій.Для того, щоб отримати електронний квиток, необхідно мати із собою такі документи:• паспорт громадянина України,• реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер),• посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.