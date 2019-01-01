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Як пільговикам не з Луцька безкоштовно їздити в міському транспорті з впровадженням «Сitycard»

Як пільговикам не з Луцька безкоштовно їздити в міському транспорті з впровадженням «Сitycard»
Начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов розповів, як пільговикам, що прописані не в Луцьку, отримати пільгову електронну картку для проїзду.

Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, ми намагалися отримати "картку лучанина" у компанії «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, 16а, маючи посвідчення учасника бойових дій. Утім, зіткнулися з проблемою - пільгові електронні квитки дають лише тим, хто прописаний у Луцьку.

За словами начальника управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради, у такому випадку потрібно звертатися до органів самоврядування за місцем проживання.

"Вони можуть укласти договір з містом і платити за пільговиків повністю чи частково, дивлячись на ту компенсацію, що передбачена", - зауважив Степанов.

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Теги: електронна система оплати проїзду, картка лучанина, транспорт, Луцьк
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