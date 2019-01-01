Під Луцьком вантажівка на смерть збила чоловіка: особу встановлюють





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що за кермом завантаженого транспортного засобу був 37-річний водій з Луцька.



За попередньою інформацією, чоловік раптово вибіг на дорогу. Наразі особу загиблого встановлюють.



Зображення ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гірка Полонка в ніч на 22 жовтня вантажівка «МАЗ» збила чоловіка. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Розповіли, що за кермом завантаженого транспортного засобу був 37-річний водій з Луцька.За попередньою інформацією, чоловік раптово вибіг на дорогу. Наразі особу загиблого встановлюють.

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