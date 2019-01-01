Під Луцьком вантажівка на смерть збила чоловіка: особу встановлюють
Сьогодні, 14:55
У селі Гірка Полонка в ніч на 22 жовтня вантажівка «МАЗ» збила чоловіка. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що за кермом завантаженого транспортного засобу був 37-річний водій з Луцька.
За попередньою інформацією, чоловік раптово вибіг на дорогу. Наразі особу загиблого встановлюють.
Зображення ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що за кермом завантаженого транспортного засобу був 37-річний водій з Луцька.
За попередньою інформацією, чоловік раптово вибіг на дорогу. Наразі особу загиблого встановлюють.
Зображення ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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