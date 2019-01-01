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«Луцьктепло» орендуватиме котельню за 950 тисяч гривень в місяць

«Луцьктепло» орендуватиме котельню за 950 тисяч гривень в місяць
ДКП «Луцьктепло» планує й далі орендувати котельню на Карбишева.

Про це йшлося у середу, 23 жовтня, під час комісії Луцькради з питань комунального майна та приватизації.

Нагадаємо, Луцькрада погодила рішення про підписання мирової угоди між КП «Луцьктепло» та ТзОВ «Тепелен», яка має на меті реструктуризувати борг підприємства. Підприємство щомісяця сплачує заборгованість за оренду котельні на Карбишева.

В.о. директора підприємства Іван Скорупський розповів, що «Луцьктепло» й далі планує орендувати котельню на вулиці Карбишева. Ця котельня – єдине джерело забезпечення теплом мешканців 33-го та 40-го мікрорайонів Луцька.

«Котельні на Конякіна і на Загородній можуть лише локально забезпечити певні об’єкти. Якщо міська рада відмовить в оренді, то газ фактично купуватиме власник котельні, формуватиме тариф і буде продавати енергію «Луцьктеплу», - зауважив Скорупський.

У середньому оренда котельні на Карбишева обходиться в місяць у 950 тисяч гривень.

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Теги: котельня, Луцьк, Карбишева
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