Стало відомо, коли в обіг випустять банкноту в 1 тисячу гривень





Про це повідомляє



За дизайном ця банкнота подібна до оновлених 20, 100 і 500 гривень.



За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір - блакитний.



На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, яка була обрана за видатний внесок в історію України як філософа, натураліста, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. На зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.За дизайном ця банкнота подібна до оновлених 20, 100 і 500 гривень.За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір - блакитний.На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, яка була обрана за видатний внесок в історію України як філософа, натураліста, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. На зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.

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