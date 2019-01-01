вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало відомо, коли в обіг випустять банкноту в 1 тисячу гривень

Стало відомо, коли в обіг випустять банкноту в 1 тисячу гривень
Національний банк України 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За дизайном ця банкнота подібна до оновлених 20, 100 і 500 гривень.

За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір - блакитний.

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, яка була обрана за видатний внесок в історію України як філософа, натураліста, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. На зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, нова банкнота, 1 тисяча гривень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, коли в обіг випустять банкноту в 1 тисячу гривень
Сьогодні, 20:42
Волинянин обікрав колишню дружину, винісши з квартири «ювелірку»
Сьогодні, 20:35
Судитимуть чоловіка, який через Волинь до Білорусі намагався незаконно вивезти запчастини до літаків
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 жовтня
Сьогодні, 20:05
У волинському ток-шоу розмовлятимуть, яких змін чекати у малому бізнесі. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
В Україні змінили правила видачі водійських прав В Україні змінили правила видачі водійських прав
22 жовтень, 20:41
22 жовтня – яке свято і що не можна робити в цей день 22 жовтня – яке свято і що не можна робити в цей день
22 жовтень, 09:10
Україну накрило хмарою чадного газу Україну накрило хмарою чадного газу
21 жовтень, 12:45
Зима битиме рекорди: на Україну чекають найсильніші за 30 років морози та снігопади Зима битиме рекорди: на Україну чекають найсильніші за 30 років морози та снігопади
19 жовтень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, коли в обіг випустять банкноту в 1 тисячу гривень
Сьогодні, 20:42
 0
Волинянин обікрав колишню дружину, винісши з квартири «ювелірку»
Сьогодні, 20:35
 0
Судитимуть чоловіка, який через Волинь до Білорусі намагався незаконно вивезти запчастини до літаків
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 жовтня
Сьогодні, 20:05
 0
У волинському ток-шоу розмовлятимуть, яких змін чекати у малому бізнесі. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿