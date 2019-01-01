Стало відомо, коли в обіг випустять банкноту в 1 тисячу гривень
Сьогодні, 20:42
Національний банк України 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За дизайном ця банкнота подібна до оновлених 20, 100 і 500 гривень.
За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір - блакитний.
На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, яка була обрана за видатний внесок в історію України як філософа, натураліста, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. На зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За дизайном ця банкнота подібна до оновлених 20, 100 і 500 гривень.
За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір - блакитний.
На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, яка була обрана за видатний внесок в історію України як філософа, натураліста, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. На зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.
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