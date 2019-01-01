вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани старшого віку не можуть вийти з будинків через зупинку ліфтів

Лучани старшого віку не можуть вийти з будинків через зупинку ліфтів
У Луцьку до кінця року необхідно відремонтувати 36 ліфтів.

Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда розповіла, що цьогоріч відремонтували 76 ліфтів, до кінця року треба зробити 36 ліфтів, половину з них зупинили. Декілька ліфтів у «Волиньліфті» взялися ремонтувати авансом.

На ремонт уже зупинених ліфтів потрібно 1,6 мільйона гривень. Загалом на ці потреби необхідно 10 мільйонів гривень на рік за умови співфінансування.

Лучанин Святослав Курдельчук каже, що, зокрема, на вулиці Кравчука, 1 мешканці зібрали 30% співфінансування, однак ліфти так і не відремонтували, адже місто не може дати свою частку – 70%.

«Дуже багато старших людей не виходять з дому, адже не можуть цього фізично зробити через зупинку ліфтів», - відзначив він. Така ж ситуація склалася і на Соборності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ліфти, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За кермом вантажівки, яка зіткнулась із автобусом «Київ-Варшава», був 26-річний волинянин
Сьогодні, 11:27
«Нелуцькі» пільговики і далі будуть їздити у громадському транспорті безкоштовно
Сьогодні, 10:55
Лучани старшого віку не можуть вийти з будинків через зупинку ліфтів
Сьогодні, 10:51
Шпига взяв справу щодо вивозу піску зі Світязю під особистий контроль
Сьогодні, 10:45
На Волині розшукують 19-річного юнака
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі. ФОТО У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі. ФОТО
03 жовтень, 09:56
У базах адрес не існує: лучани не можуть заплатити за «комуналку» після перейменування провулку У базах адрес не існує: лучани не можуть заплатити за «комуналку» після перейменування провулку
18 вересень, 15:18
У Луцьку поблизу ринку муніципали покарали автохама. ФОТО У Луцьку поблизу ринку муніципали покарали автохама. ФОТО
20 серпень, 10:06
У Луцьку провалилась бруківка. ФОТО У Луцьку провалилась бруківка. ФОТО
16 серпень, 15:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на місці знесеного ринку хочуть побудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 11:43
 0
Патрульних, які врятували з вогню 3-річну дитину у Луцьку, нагородили відзнаками. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
 0
За кермом вантажівки, яка зіткнулась із автобусом «Київ-Варшава», був 26-річний волинянин
Сьогодні, 11:27
 0
«Нелуцькі» пільговики і далі будуть їздити у громадському транспорті безкоштовно
Сьогодні, 10:55
 0
Лучани старшого віку не можуть вийти з будинків через зупинку ліфтів
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿