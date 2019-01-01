Лучани старшого віку не можуть вийти з будинків через зупинку ліфтів
Сьогодні, 10:51
У Луцьку до кінця року необхідно відремонтувати 36 ліфтів.
Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда розповіла, що цьогоріч відремонтували 76 ліфтів, до кінця року треба зробити 36 ліфтів, половину з них зупинили. Декілька ліфтів у «Волиньліфті» взялися ремонтувати авансом.
На ремонт уже зупинених ліфтів потрібно 1,6 мільйона гривень. Загалом на ці потреби необхідно 10 мільйонів гривень на рік за умови співфінансування.
Лучанин Святослав Курдельчук каже, що, зокрема, на вулиці Кравчука, 1 мешканці зібрали 30% співфінансування, однак ліфти так і не відремонтували, адже місто не може дати свою частку – 70%.
«Дуже багато старших людей не виходять з дому, адже не можуть цього фізично зробити через зупинку ліфтів», - відзначив він. Така ж ситуація склалася і на Соборності.
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Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда розповіла, що цьогоріч відремонтували 76 ліфтів, до кінця року треба зробити 36 ліфтів, половину з них зупинили. Декілька ліфтів у «Волиньліфті» взялися ремонтувати авансом.
На ремонт уже зупинених ліфтів потрібно 1,6 мільйона гривень. Загалом на ці потреби необхідно 10 мільйонів гривень на рік за умови співфінансування.
Лучанин Святослав Курдельчук каже, що, зокрема, на вулиці Кравчука, 1 мешканці зібрали 30% співфінансування, однак ліфти так і не відремонтували, адже місто не може дати свою частку – 70%.
«Дуже багато старших людей не виходять з дому, адже не можуть цього фізично зробити через зупинку ліфтів», - відзначив він. Така ж ситуація склалася і на Соборності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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