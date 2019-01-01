Лучани старшого віку не можуть вийти з будинків через зупинку ліфтів

У Луцьку до кінця року необхідно відремонтувати 36 ліфтів.Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.В.о. директора департаменту житлово-комунального господарстварозповіла, що цьогоріч відремонтували 76 ліфтів, до кінця року треба зробити 36 ліфтів, половину з них зупинили. Декілька ліфтів у «Волиньліфті» взялися ремонтувати авансом.На ремонт уже зупинених ліфтів потрібно 1,6 мільйона гривень. Загалом на ці потреби необхідно 10 мільйонів гривень на рік за умови співфінансування.Лучанинкаже, що, зокрема, на вулиці Кравчука, 1 мешканці зібрали 30% співфінансування, однак ліфти так і не відремонтували, адже місто не може дати свою частку – 70%.«Дуже багато старших людей не виходять з дому, адже не можуть цього фізично зробити через зупинку ліфтів», - відзначив він. Така ж ситуація склалася і на Соборності.