вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи

Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
На Луцькому МПД ДП «Укрспирт» провели незалежний аудит, аби спростувати закиди про те, що завод є однією з причин смороду в місті.

Так, Луцька міська рада надіслала лист з проханням про сприяння в проведенні аудиту на спиртзаводі.

З метою вичерпного аналізу екологічної ситуації на підприємство запросили експертів аудиторської групи ТзОВ «Науковий парк Державної екологічної академії України післядипломної освіти та управління «Чорнобиль», аби вони ознайомились з виробничим процесом та провели необхідні заміри.

Заступник керівника Луцького МПД ДП «Укрспирт» Олег Гушинець розповів, що незалежні аудитори побували на території заводу сьогодні, 24 жовтня. Представники Державної екологічної академії Тарас Іващенко та Володимир Шусть зробили низку замірів за допомогою спеціального обладнання на території підприємства, зокрема, виміряли рівень викидів аміаку, хлору, оксиду сірки.

«Усі показники повністю відповідають всім нормативним документам. Тобто, сморід у Луцьку поширюється точно не з території Луцького спиртзаводу», - наголосив Гушинець.
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький спиртзавод, аудит
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кожна 50-та людина на Волині хворіє на рак
Сьогодні, 14:26
«Українська залізниця» видобуватиме пісок на майже 40 гектарах на Волині
Сьогодні, 13:55
Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи
Сьогодні, 13:49
Не орієнтувався в місцевості: волинські патрульні доставили чоловіка у лікарню
Сьогодні, 13:47
Вперше опублікували столітнє фото Павлівського пивзаводу
Сьогодні, 13:36
Схожі новини
Назвали найпопулярніші марки луцької горілки Назвали найпопулярніші марки луцької горілки
30 березень, 2018, 14:14
На Волині розвиватимуть спиртогорілчану галузь На Волині розвиватимуть спиртогорілчану галузь
16 грудень, 2017, 01:09
Волинський депутат хоче незалежний аудит всіх комунальних підприємств Волинський депутат хоче незалежний аудит всіх комунальних підприємств
30 січень, 2017, 12:25
На Волині пропонують аудит всіх комунальних підприємств На Волині пропонують аудит всіх комунальних підприємств
01 грудень, 2016, 19:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українець поставив автівку під потяг у Польщі: чоловікові «світить» 3 роки тюрми
Сьогодні, 15:00
 0
Волинянка станцювала ніжний танець на міжнародному конкурсі «Міс Земля-2019». ВІДЕО
Сьогодні, 14:43
 0
У Луцьку в кав’ярні збирають тетрапакети і відправляють на переробку
Сьогодні, 14:40
 0
Кожна 50-та людина на Волині хворіє на рак
Сьогодні, 14:26
 0
«Українська залізниця» видобуватиме пісок на майже 40 гектарах на Волині
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿