Луцький спиртзавод не є джерелом смороду, – екологи

На Луцькому МПД ДП «Укрспирт» провели незалежний аудит, аби спростувати закиди про те, що завод є однією з причин смороду в місті.Так, Луцька міська рада надіслала лист з проханням про сприяння в проведенні аудиту на спиртзаводі.З метою вичерпного аналізу екологічної ситуації на підприємство запросили експертів аудиторської групи ТзОВ «Науковий парк Державної екологічної академії України післядипломної освіти та управління «Чорнобиль», аби вони ознайомились з виробничим процесом та провели необхідні заміри.Заступник керівника Луцького МПД ДП «Укрспирт»розповів, що незалежні аудитори побували на території заводу сьогодні, 24 жовтня. Представники Державної екологічної академіїтазробили низку замірів за допомогою спеціального обладнання на території підприємства, зокрема, виміряли рівень викидів аміаку, хлору, оксиду сірки.«Усі показники повністю відповідають всім нормативним документам. Тобто, сморід у Луцьку поширюється точно не з території Луцького спиртзаводу», - наголосив Гушинець.