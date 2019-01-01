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На Волині знайшли дідуся, який не знає, де живе і як його звати. ОНОВЛЕНО

На Волині знайшли дідуся, який не знає, де живе і як його звати. ОНОВЛЕНО
Працівники Любешівського відділення поліції 24 жовтня знайшли чоловіка, який не може назвати своє ім'я, прізвище та адресу проживання.

Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області на своїй сторінці у facebook.

Тож поліцейські звертаються до волинян з проханням допомогти встановити особу. Якщо вам відома інформація про цього громадянина просять звертатися за телефоном: 2-12-33 або 102.

Станом на 17:15 24 жовтня у секторі комунікації поліції Волині повідомили, що особу чоловіка та місце його проживання встановили. Він - із села Підкормілля Любешівського району. Поліцейські відвезуть дідуся додому.


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Теги: дідусь, Любешів
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