На Волині знайшли дідуся, який не знає, де живе і як його звати. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:51
Працівники Любешівського відділення поліції 24 жовтня знайшли чоловіка, який не може назвати своє ім'я, прізвище та адресу проживання.
Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області на своїй сторінці у facebook.
Тож поліцейські звертаються до волинян з проханням допомогти встановити особу. Якщо вам відома інформація про цього громадянина просять звертатися за телефоном: 2-12-33 або 102.
Станом на 17:15 24 жовтня у секторі комунікації поліції Волині повідомили, що особу чоловіка та місце його проживання встановили. Він - із села Підкормілля Любешівського району. Поліцейські відвезуть дідуся додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області на своїй сторінці у facebook.
Тож поліцейські звертаються до волинян з проханням допомогти встановити особу. Якщо вам відома інформація про цього громадянина просять звертатися за телефоном: 2-12-33 або 102.
Станом на 17:15 24 жовтня у секторі комунікації поліції Волині повідомили, що особу чоловіка та місце його проживання встановили. Він - із села Підкормілля Любешівського району. Поліцейські відвезуть дідуся додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині знайшли дідуся, який не знає, де живе і як його звати. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:51
Двоє волинян-браконьєрів ловили рибу сіткою з човна. ФОТО
Сьогодні, 16:49
Помер волинський священник
Сьогодні, 16:40