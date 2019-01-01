На Волині виявили поліомієліт у дворічної дитини





Про це повідомляє пресслужба



Батьки зумисно відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами. Останні випадки хвороби в Україні фіксувалися в 2015 та 2017 роках, проте вона знову дала про себе знати.



Джерела хвороби: людина, яка хворіє або ж носій, який переносить вірус безсимптомно.



Шляхами передачі вважаються фекально-оральний (брудні руки, вода, заражена їжа, екскременти) та повітряно-крапельний.



Симптоми: в більшості випадках хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, потім з'являються ознаки, які носять різний характер, що залежить від форми вірусу. Детальніше з симптоматикою ви можете ознайомитись на сайті Центру громадського здоров'я.



Інкубаційний період хвороби становить 2-35 діб, частіше 7-14 діб.



Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без її ураження. Варто зазначити, що навіть нетиповий поліомієліт (без ураження ЦНР) здатний дуже нашкодити хворому.



Всі вони несуть суттєву загрозу для нещепленої людини та спричиняють незворотні процеси, які можуть призвести до смерті пацієнта.



Єдиний шлях убезпечити себе та своїх дітей від наслідків цієї хвороби це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні трапився перший підтверджений випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту, який був зафіксований у дворічної дитини з Волинської області.Про це повідомляє пресслужба МОЗ України Батьки зумисно відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами. Останні випадки хвороби в Україні фіксувалися в 2015 та 2017 роках, проте вона знову дала про себе знати.Джерела хвороби: людина, яка хворіє або ж носій, який переносить вірус безсимптомно.Шляхами передачі вважаються фекально-оральний (брудні руки, вода, заражена їжа, екскременти) та повітряно-крапельний.Симптоми: в більшості випадках хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, потім з'являються ознаки, які носять різний характер, що залежить від форми вірусу. Детальніше з симптоматикою ви можете ознайомитись на сайті Центру громадського здоров'я.Інкубаційний період хвороби становить 2-35 діб, частіше 7-14 діб.Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без її ураження. Варто зазначити, що навіть нетиповий поліомієліт (без ураження ЦНР) здатний дуже нашкодити хворому.Всі вони несуть суттєву загрозу для нещепленої людини та спричиняють незворотні процеси, які можуть призвести до смерті пацієнта.Єдиний шлях убезпечити себе та своїх дітей від наслідків цієї хвороби це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує.

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