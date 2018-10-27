У найближчу неділю Україна перейде на «зимовий час»
Сьогодні, 11:44
В останню неділю місяця, 27 жовтня, Україна перейде на «зимовий час». О 4-й ранку за київським часом стрілки годинників треба буде перевести на одну годину назад.
Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 1996 року.
В Україні зміна часу відбувається разом із усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на «літній час», а кожної останньої неділі жовтня повертається на «зимовий», тобто свій поясний час.
Торік Європейська комісія представила план відмови Європейського союзу від сезонної зміни часу, який передбачав право країн-членів на свободу вибору – за яким часом вони хочуть жити – «зимовим» чи «літнім». Очікується, що останній обов’язковий перехід на «літній» чи «зимовий» час відбудеться в ЄС у 2021 році.
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Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 1996 року.
В Україні зміна часу відбувається разом із усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на «літній час», а кожної останньої неділі жовтня повертається на «зимовий», тобто свій поясний час.
Торік Європейська комісія представила план відмови Європейського союзу від сезонної зміни часу, який передбачав право країн-членів на свободу вибору – за яким часом вони хочуть жити – «зимовим» чи «літнім». Очікується, що останній обов’язковий перехід на «літній» чи «зимовий» час відбудеться в ЄС у 2021 році.
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