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У найближчу неділю Україна перейде на «зимовий час»

У найближчу неділю Україна перейде на «зимовий час»
В останню неділю місяця, 27 жовтня, Україна перейде на «зимовий час». О 4-й ранку за київським часом стрілки годинників треба буде перевести на одну годину назад.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 1996 року.

В Україні зміна часу відбувається разом із усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на «літній час», а кожної останньої неділі жовтня повертається на «зимовий», тобто свій поясний час.

Торік Європейська комісія представила план відмови Європейського союзу від сезонної зміни часу, який передбачав право країн-членів на свободу вибору – за яким часом вони хочуть жити – «зимовим» чи «літнім». Очікується, що останній обов’язковий перехід на «літній» чи «зимовий» час відбудеться в ЄС у 2021 році.

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Теги: годинник, переведення
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