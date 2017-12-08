У «Парковому кварталі» вигідно продають приміщення для бізнесу*
Сьогодні, 13:05
У Ковелі почали продаж комерційних приміщень під магазини й офіси у ЖК «Парковий квартал», який розташований на вул. Глібова недалеко від центру міста.
Ця нерухомість – на першому поверсі нового будинку, який вже почали зводити у житловому комплексі. Крім того, в «Парковому кварталі» уже є дві п’ятиповерхівки: одну здали в 2018 році, в іншій завершуються внутрішні ремонтні роботи та благоустрій території. «Перший» розповів про головні переваги комерційних квадратів у «Парковому кварталі».
1. Клієнти – завжди під боком
Ідея облаштувати перший поверх під магазини, кафе та інші необхідні для комфортного життя заклади з’явилася у забудовника для зручності мешканців. Адже коли є можливість купити продукти, зробити манікюр чи записатися у спортзал просто в своєму будинку – це велика економія часу.
Проте така задумка є великим плюсом і для бізнесу, який отримав можливість відкрити торгове місце чи офіс близько до великої кількості потенційних клієнтів. У перших двох будинках ЖК «Парковий квартал» – по 64 квартири, у третьому буде ще 60. Тож загалом тут буде проживати близько 200 сімей, тобто – не менше пів тисячі людей.
До речі, інфраструктуру навколо «Паркового кварталу» також дослідили і з’ясували, що поруч немає великого спортзалу, хімчистки, відділення «Нової пошти». Тож представникам саме цих напрямів бізнесу радять звернути увагу на пропозицію в першу чергу.
2. Вигідна ціна та можливість відтермінування
Ціна за умови повної оплати – 15 000 грн/м2.
Можливі варіанти відтермінування та мінімальний перший внесок – 10% (у цьому випадку вартість квадрата буде – 15 500 грн).
3. Планування на власний смак
Є декілька варіантів комерційних приміщень: площею 78 м2, 112 м2 та 123 м2.
У них є можливість вільного планування і поділу на окремі кімнати. Площу можна розділити за власним смаком і потребами – так, щоб оптимально і з користю використати кожен квадрат.
4. Зручне розташування неподалік центру
«Парковий квартал» розташований у спальному мікрорайоні, що неподалік центру міста. Це забезпечить хорошу кількість клієнтів не тільки серед жильців ЖК, але й серед інших ковельчан – мешканців прилеглих районів.
5. Стильний ЖК із якісних будматеріалів
«Паркрвий квартал» – це сучасний житловий комплекс із модним дизайном фасадів та продуманими деталями для комфорту мешканців.
Будівельна компанія «Інвестор» використовує лише якісні будівельні матеріали. Для збереження тепла та хорошої звукоізоляції у приміщеннях вставлені металопластикові вікна з двокамерними склопакетами, будинки – утеплені. Також кожне приміщення має надійні протипожежні вхідні двері.
Бачили, як розбудовується «Парковий квартал»? Ні? Дивіться відео!
А на цьому відео зможете побачити, яким буде «Парковий квартал» після завершення будівництва.
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Ця нерухомість – на першому поверсі нового будинку, який вже почали зводити у житловому комплексі. Крім того, в «Парковому кварталі» уже є дві п’ятиповерхівки: одну здали в 2018 році, в іншій завершуються внутрішні ремонтні роботи та благоустрій території. «Перший» розповів про головні переваги комерційних квадратів у «Парковому кварталі».
1. Клієнти – завжди під боком
Ідея облаштувати перший поверх під магазини, кафе та інші необхідні для комфортного життя заклади з’явилася у забудовника для зручності мешканців. Адже коли є можливість купити продукти, зробити манікюр чи записатися у спортзал просто в своєму будинку – це велика економія часу.
Проте така задумка є великим плюсом і для бізнесу, який отримав можливість відкрити торгове місце чи офіс близько до великої кількості потенційних клієнтів. У перших двох будинках ЖК «Парковий квартал» – по 64 квартири, у третьому буде ще 60. Тож загалом тут буде проживати близько 200 сімей, тобто – не менше пів тисячі людей.
До речі, інфраструктуру навколо «Паркового кварталу» також дослідили і з’ясували, що поруч немає великого спортзалу, хімчистки, відділення «Нової пошти». Тож представникам саме цих напрямів бізнесу радять звернути увагу на пропозицію в першу чергу.
2. Вигідна ціна та можливість відтермінування
Ціна за умови повної оплати – 15 000 грн/м2.
Можливі варіанти відтермінування та мінімальний перший внесок – 10% (у цьому випадку вартість квадрата буде – 15 500 грн).
3. Планування на власний смак
Є декілька варіантів комерційних приміщень: площею 78 м2, 112 м2 та 123 м2.
У них є можливість вільного планування і поділу на окремі кімнати. Площу можна розділити за власним смаком і потребами – так, щоб оптимально і з користю використати кожен квадрат.
4. Зручне розташування неподалік центру
«Парковий квартал» розташований у спальному мікрорайоні, що неподалік центру міста. Це забезпечить хорошу кількість клієнтів не тільки серед жильців ЖК, але й серед інших ковельчан – мешканців прилеглих районів.
5. Стильний ЖК із якісних будматеріалів
«Паркрвий квартал» – це сучасний житловий комплекс із модним дизайном фасадів та продуманими деталями для комфорту мешканців.
Будівельна компанія «Інвестор» використовує лише якісні будівельні матеріали. Для збереження тепла та хорошої звукоізоляції у приміщеннях вставлені металопластикові вікна з двокамерними склопакетами, будинки – утеплені. Також кожне приміщення має надійні протипожежні вхідні двері.
Бачили, як розбудовується «Парковий квартал»? Ні? Дивіться відео!
А на цьому відео зможете побачити, яким буде «Парковий квартал» після завершення будівництва.
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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