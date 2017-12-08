У «Парковому кварталі» вигідно продають приміщення для бізнесу*

«Парковий квартал», який розташований на вул. Глібова недалеко від центру міста.



Ця нерухомість – на першому поверсі нового будинку, який вже почали зводити у житловому комплексі. Крім того, в «Парковому кварталі» уже є дві п’ятиповерхівки: одну здали в 2018 році, в іншій завершуються внутрішні ремонтні роботи та благоустрій території.



1. Клієнти – завжди під боком



Ідея облаштувати перший поверх під магазини, кафе та інші необхідні для комфортного життя заклади з’явилася у забудовника для зручності мешканців. Адже коли є можливість купити продукти, зробити манікюр чи записатися у спортзал просто в своєму будинку – це велика економія часу.



Проте така задумка є великим плюсом і для бізнесу, який отримав можливість відкрити торгове місце чи офіс близько до великої кількості потенційних клієнтів. У перших двох будинках ЖК «Парковий квартал» – по 64 квартири, у третьому буде ще 60. Тож загалом тут буде проживати близько 200 сімей, тобто – не менше пів тисячі людей.



До речі, інфраструктуру навколо «Паркового кварталу» також дослідили і з’ясували, що поруч немає великого спортзалу, хімчистки, відділення «Нової пошти». Тож представникам саме цих напрямів бізнесу радять звернути увагу на пропозицію в першу чергу.



2. Вигідна ціна та можливість відтермінування



Ціна за умови повної оплати – 15 000 грн/м2.



Можливі варіанти відтермінування та мінімальний перший внесок – 10% (у цьому випадку вартість квадрата буде – 15 500 грн).



3. Планування на власний смак



Є декілька варіантів комерційних приміщень: площею 78 м2, 112 м2 та 123 м2.



У них є можливість вільного планування і поділу на окремі кімнати. Площу можна розділити за власним смаком і потребами – так, щоб оптимально і з користю використати кожен квадрат.







4. Зручне розташування неподалік центру



«Парковий квартал» розташований у спальному мікрорайоні, що неподалік центру міста. Це забезпечить хорошу кількість клієнтів не тільки серед жильців ЖК, але й серед інших ковельчан – мешканців прилеглих районів.



5. Стильний ЖК із якісних будматеріалів



«Паркрвий квартал» – це сучасний житловий комплекс із модним дизайном фасадів та продуманими деталями для комфорту мешканців.



Будівельна компанія «Інвестор» використовує лише якісні будівельні матеріали. Для збереження тепла та хорошої звукоізоляції у приміщеннях вставлені металопластикові вікна з двокамерними склопакетами, будинки – утеплені. Також кожне приміщення має надійні протипожежні вхідні двері.



Бачили, як розбудовується «Парковий квартал»? Ні? Дивіться відео!







А на цьому відео зможете побачити, яким буде «Парковий квартал» після завершення будівництва.







Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:



096 030 20 10



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



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