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Який вигляд мав зсередини відомий Олицький замок Радзивіллів 80 років тому. РЕТРОФОТО

Який вигляд мав зсередини відомий Олицький замок Радзивіллів 80 років тому. РЕТРОФОТО
Дослідниця Волині Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала ретрофото інтер'єру Олицького палацу королівської сім'ї Радзивіллів.

Світлину вона виклала на своїй сторінці у Facebook.

"Інтер’єр однієї із кімнат в Олицькому палаці Радзивіллів, фото до 1939 року. Як вам?", - йдеться у дописі.

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Який вигляд мав зсередини відомий Олицький замок Радзивіллів 80 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Олицький замок, ретрофото, родина Радзивіллів
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