Який вигляд мав зсередини відомий Олицький замок Радзивіллів 80 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:00
Дослідниця Волині Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала ретрофото інтер'єру Олицького палацу королівської сім'ї Радзивіллів.
Світлину вона виклала на своїй сторінці у Facebook.
"Інтер’єр однієї із кімнат в Олицькому палаці Радзивіллів, фото до 1939 року. Як вам?", - йдеться у дописі.
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Світлину вона виклала на своїй сторінці у Facebook.
"Інтер’єр однієї із кімнат в Олицькому палаці Радзивіллів, фото до 1939 року. Як вам?", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Показали унікальну весільну світлину родини Радзивіллів. РЕТРОФОТО
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