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«Хабарник! За ґрати!»: волиняни не пустили на роботу суддю, який брав хабарі полуницями і сіном. ВІДЕО

«Хабарник! За ґрати!»: волиняни не пустили на роботу суддю, який брав хабарі полуницями і сіном. ВІДЕО
Волиняни не пустили на роботу суддю Ківерцівського районного суду Івана Підгорного.

Про це "Сила правди" повідомляє у Facebook.

Суддя Іван Підгорний відомий на Волині через хабарництво.

Він працював суддею Ківерцівського районного суду на Волині з 1984 року. Як писало раніше видання "Сила правди", з 1997 понад десять років був його головою. Страж Феміди працював доти, доки його забаганки не вилізли боком. Івана Підгорного спіймали на гарячому під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди за винесення «правильного» рішення про зняття арешту з автомобіля. Згодом під час слухання справи Івана Підгорного у судах з’ясувалося, що хабарі він брав не тільки грошима, а й пальним, обідами у ресторанах, транспортними послугами, побутовою технікою, полуницею і навіть сіном для кроликів.

Судова тяганина тривала декілька років.

Справа вже двічі розглядалася в першій та апеляційній інстанціях. А 5 березня цього року Верховний Суд виніс постанову, якою частково задовольнив касаційну скаргу засудженого, скасував постанову Рівненського апеляційного суду від 16 березня 2017 року і повернув справу на повторний розгляд у цей суд.

Вже два роки Іван Підгорний мав бути у в’язниці, але український суд справді найгуманніший. Вперше його засудили до умовного відбування покарання у 2012 році, а вдруге до реального з конфіскацією частини майна у 2017. Однак вирок так і не виконали, бо колишній служитель феміди захворів і нібито потребував лікування в стаціонарі.

Згодом стало відомо, що Іван Підгорний хоче поновитися на посаді. Тепер, зрештою, він прийшов на роботу. Утім, потрапити туди йому завадили активісти.

Люди перегородили собою вхід та вигукували: «Ганьба!», «Хабарник!», «За ґрати!».


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Теги: Іван Підгорний, суддя, хабар, Ківерці
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