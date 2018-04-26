«Хабарник! За ґрати!»: волиняни не пустили на роботу суддю, який брав хабарі полуницями і сіном. ВІДЕО

Івана Підгорного.



Про це "



Суддя Іван Підгорний відомий на Волині через хабарництво.



Він працював суддею Ківерцівського районного суду на Волині з 1984 року. Як писало раніше видання "



Судова тяганина тривала декілька років.



Справа вже двічі розглядалася в першій та апеляційній інстанціях. А 5 березня цього року Верховний Суд виніс постанову, якою частково задовольнив касаційну скаргу засудженого, скасував постанову Рівненського апеляційного суду від 16 березня 2017 року і повернув справу на повторний розгляд у цей суд.



Вже два роки Іван Підгорний мав бути у в’язниці, але український суд справді найгуманніший. Вперше його засудили до умовного відбування покарання у 2012 році, а вдруге до реального з конфіскацією частини майна у 2017. Однак вирок так і не виконали, бо колишній служитель феміди захворів і нібито потребував лікування в стаціонарі.



Згодом стало відомо, що Іван Підгорний хоче поновитися на посаді. Тепер, зрештою, він прийшов на роботу. Утім, потрапити туди йому завадили активісти.



Люди перегородили собою вхід та вигукували: «Ганьба!», «Хабарник!», «За ґрати!».





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