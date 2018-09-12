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У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО

У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО
У мотелі "Могорич", що у селі Рованці Луцького району, спалахнула пожежа.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Відомо, що мотель зайнявся пізно увечері вівторка, 29 жовтня.

На місці пригоди працюють рятувальники, поліція та "швидка".

Інформації про потерпілих наразі немає.

У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО
У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО
У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО





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Теги: Рованці, мотель Могорич, пожежа, рятувальники, поліція
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