У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Відомо, що мотель зайнявся пізно увечері вівторка, 29 жовтня.



На місці пригоди працюють рятувальники, поліція та "швидка".



Інформації про потерпілих наразі немає.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мотелі "Могорич", що у селі Рованці Луцького району, спалахнула пожежа.Про цеповідомили очевидці.Відомо, що мотель зайнявся пізно увечері вівторка, 29 жовтня.На місці пригоди працюють рятувальники, поліція та "швидка".Інформації про потерпілих наразі немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію