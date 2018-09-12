У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
У мотелі "Могорич", що у селі Рованці Луцького району, спалахнула пожежа.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що мотель зайнявся пізно увечері вівторка, 29 жовтня.
На місці пригоди працюють рятувальники, поліція та "швидка".
Інформації про потерпілих наразі немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що мотель зайнявся пізно увечері вівторка, 29 жовтня.
На місці пригоди працюють рятувальники, поліція та "швидка".
Інформації про потерпілих наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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