У ексдружини волинського нардепа вкрали автомобіль
Сьогодні, 14:42
У Львові вкрали автомобіль Hyundai Sonata у експертки Українського Культурного Фонду Оксани Зварич, яка раніше була дружиною народного депутата з Волині Ігоря Гузя і наразі проживає у Львові.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Відомо, що автівку вкрали у ніч на 30 жовтня у Львові з вулиці Скрипника. Автівка - сірого кольору, державний номер: АС0280ВН.
"Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження авто, або, можливо, хтось став свідком викрадення, прошу сповістити на 102 або мені особисто (якщо вам так буде зручно, то навіть анонімно)", - просить жінка.
"Відео з камер спостереження є і він рушив в сторону с. Зубри, тому з інших міст теж інфо буде важливою, може моя машинка вже десь не у Львові", - додала Оксана Зварич.
Жінка володіла автівкою з 2012 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Відомо, що автівку вкрали у ніч на 30 жовтня у Львові з вулиці Скрипника. Автівка - сірого кольору, державний номер: АС0280ВН.
"Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження авто, або, можливо, хтось став свідком викрадення, прошу сповістити на 102 або мені особисто (якщо вам так буде зручно, то навіть анонімно)", - просить жінка.
"Відео з камер спостереження є і він рушив в сторону с. Зубри, тому з інших міст теж інфо буде важливою, може моя машинка вже десь не у Львові", - додала Оксана Зварич.
Жінка володіла автівкою з 2012 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Помер ветеран війни з Волині
Сьогодні, 15:00
Сину депутата продали землю в Луцьку
Сьогодні, 14:49
У ексдружини волинського нардепа вкрали автомобіль
Сьогодні, 14:42
В Україні планують побудувати чотири платні дороги
Сьогодні, 14:25