У ексдружини волинського нардепа вкрали автомобіль

Оксани Зварич, яка раніше була дружиною народного депутата з Волині Ігоря Гузя і наразі проживає у Львові.



Про це вона повідомила на



Відомо, що автівку вкрали у ніч на 30 жовтня у Львові з вулиці Скрипника. Автівка - сірого кольору, державний номер: АС0280ВН.



"Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження авто, або, можливо, хтось став свідком викрадення, прошу сповістити на 102 або мені особисто (якщо вам так буде зручно, то навіть анонімно)", - просить жінка.



"Відео з камер спостереження є і він рушив в сторону с. Зубри, тому з інших міст теж інфо буде важливою, може моя машинка вже десь не у Львові", - додала Оксана Зварич.



Жінка володіла автівкою з 2012 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові вкрали автомобіль Hyundai Sonata у експертки Українського Культурного Фонду, яка раніше була дружиною народного депутата з Волиніі наразі проживає у Львові.Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.Відомо, що автівку вкрали у ніч на 30 жовтня у Львові з вулиці Скрипника. Автівка - сірого кольору, державний номер: АС0280ВН."Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження авто, або, можливо, хтось став свідком викрадення, прошу сповістити на 102 або мені особисто (якщо вам так буде зручно, то навіть анонімно)", - просить жінка."Відео з камер спостереження є і він рушив в сторону с. Зубри, тому з інших міст теж інфо буде важливою, може моя машинка вже десь не у Львові", - додала Оксана Зварич.Жінка володіла автівкою з 2012 року.

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