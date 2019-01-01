вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ексдружини волинського нардепа вкрали автомобіль

У ексдружини волинського нардепа вкрали автомобіль
У Львові вкрали автомобіль Hyundai Sonata у експертки Українського Культурного Фонду Оксани Зварич, яка раніше була дружиною народного депутата з Волині Ігоря Гузя і наразі проживає у Львові.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що автівку вкрали у ніч на 30 жовтня у Львові з вулиці Скрипника. Автівка - сірого кольору, державний номер: АС0280ВН.

"Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження авто, або, можливо, хтось став свідком викрадення, прошу сповістити на 102 або мені особисто (якщо вам так буде зручно, то навіть анонімно)", - просить жінка.

"Відео з камер спостереження є і він рушив в сторону с. Зубри, тому з інших міст теж інфо буде важливою, може моя машинка вже десь не у Львові", - додала Оксана Зварич.

Жінка володіла автівкою з 2012 року.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Оксана Зварич, крадіжка, авто, Львів, Hyundai Sonata
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер ветеран війни з Волині
Сьогодні, 15:00
Сину депутата продали землю в Луцьку
Сьогодні, 14:49
У ексдружини волинського нардепа вкрали автомобіль
Сьогодні, 14:42
В Україні планують побудувати чотири платні дороги
Сьогодні, 14:25
Виніс консерви, шоколадки, алкоголь: на Волині чоловік обікрав магазин
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
У волинянина з авто вкрали чималу суму грошей У волинянина з авто вкрали чималу суму грошей
24 жовтень, 09:34
Зловили волинянина, який вкрав у чоловіка авто Зловили волинянина, який вкрав у чоловіка авто
09 жовтень, 10:59
Знайшли автомобіль, який вкрали у відомої волинської спортсменки Знайшли автомобіль, який вкрали у відомої волинської спортсменки
30 вересень, 10:17
У переможниці «Холостяка» з Луцька вкрали автівку У переможниці «Холостяка» з Луцька вкрали автівку
28 вересень, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиньрада збирає термінову сесію через рішення уряду щодо Юрія Погуляйка
29 жовтень, 12:27
 1
Лучанину не вдалося переправити у Польщу старовинні монети
Сьогодні, 17:44
 0
Відтепер у посвідчення водія вписуватимуть групу крові
Сьогодні, 17:25
 0
У Луцьку біля школа №2 просять встановити світлофор
Сьогодні, 17:16
 0
Луцьк купив землю для розширення кладовища в Гаразджі
Сьогодні, 16:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿