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Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України

Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Голову Волинського апеляційного суду Петра Філюка обрали суддею Конституційного Суду України.

Таємне голосування з цього приводу відбулося сьогодні, 30 жовтня, на 17 позачергового з'їзду суддів України.

За кандидатуру Петра Філюка був 151 голос. Усього було 272 бюлетенів.

Зауважимо, що у бюлетені для таємного голосування було чотири кандидати. А саме: Петро Філюк, суддя Верховного Суду Олександр Прокопенко, голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. І.Франка Оксана Грищук.

«Найкращий суддя – то є час. Ви у мені не розчаруєтеся. Я не вмію обіцяти. Я вмію працювати», – сказав після оголошення результатів Петро Філюк.


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Теги: Конституційний Суд України, Петро Філюк, Волинь, вибір редактора
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