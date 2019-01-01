Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України

Голову Волинського апеляційного судуобрали суддею Конституційного Суду України.Таємне голосування з цього приводу відбулося сьогодні, 30 жовтня, на 17 позачергового з'їзду суддів України.За кандидатуру Петра Філюка був 151 голос. Усього було 272 бюлетенів.Зауважимо, що у бюлетені для таємного голосування було чотири кандидати. А саме: Петро Філюк, суддя Верховного Суду, голова Херсонського апеляційного суду, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. І.Франка«Найкращий суддя – то є час. Ви у мені не розчаруєтеся. Я не вмію обіцяти. Я вмію працювати», – сказав після оголошення результатів Петро Філюк.