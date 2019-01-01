Померла 10-річна дівчинка, яку у Луцьку на «зебрі» збила автівка
30 жовтень, 19:16
Четвертокласниця Соломійка, яку у Луцьку на вулиці Володимирській збив автомобіль, померла сьогодні, 30 жовтня, у лікарні. Дівчинка поверталася із другої зміни у школі.
Трагічну звістку у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних.
Нагадаємо, що 24 жовтня, близько 18 години, четвертокласниця Соломія потрапила під колеса автомобіля Volkswagen, коли, повертаючись із другої зміни у школі, переходила дорогу нерегульованою «зеброю» на вулиці Володимирській у Луцьку.
За кермом автомобіля перебував 54-річний житель обласного центру.
Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні.
Дівчинка протягом тижня перебувала у важкому стані, але, на жаль, лікарям не вдалося її врятувати.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку біля школи №2 просять встановити світлофор
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким дівчинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трагічну звістку у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних.
Нагадаємо, що 24 жовтня, близько 18 години, четвертокласниця Соломія потрапила під колеса автомобіля Volkswagen, коли, повертаючись із другої зміни у школі, переходила дорогу нерегульованою «зеброю» на вулиці Володимирській у Луцьку.
За кермом автомобіля перебував 54-річний житель обласного центру.
Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні.
Дівчинка протягом тижня перебувала у важкому стані, але, на жаль, лікарям не вдалося її врятувати.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку біля школи №2 просять встановити світлофор
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким дівчинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 7
Вибір редактора
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
Міносвіти більше не буде присуджувати наукові ступені
30 жовтень, 19:45
Волинянин, який побив свою матір, заплатить штраф
30 жовтень, 19:17
Померла 10-річна дівчинка, яку у Луцьку на «зебрі» збила автівка
30 жовтень, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 жовтня
30 жовтень, 19:00
Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів
30 жовтень, 18:47
Дибіла за грати на все життя