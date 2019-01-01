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Померла 10-річна дівчинка, яку у Луцьку на «зебрі» збила автівка

Померла 10-річна дівчинка, яку у Луцьку на «зебрі» збила автівка
Четвертокласниця Соломійка, яку у Луцьку на вулиці Володимирській збив автомобіль, померла сьогодні, 30 жовтня, у лікарні. Дівчинка поверталася із другої зміни у школі.

Трагічну звістку у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних.

Нагадаємо, що 24 жовтня, близько 18 години, четвертокласниця Соломія потрапила під колеса автомобіля Volkswagen, коли, повертаючись із другої зміни у школі, переходила дорогу нерегульованою «зеброю» на вулиці Володимирській у Луцьку.

За кермом автомобіля перебував 54-річний житель обласного центру.
Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні.

Дівчинка протягом тижня перебувала у важкому стані, але, на жаль, лікарям не вдалося її врятувати.

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Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким дівчинки.


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Теги: померла, аварія, Соломійка
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Коментарі 7
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Щирі співчуття рідним і близьким.
Дибіла за грати на все життя
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Якщо в батька є яйця,то воділу відправить теж на той світ.
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Сподіваюся, що батьки водили її до церкви.
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Іблан тупарилий
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переходила дорогу нерегульованою «зеброю» ???? чи просто написати На пішохідному переході.Зебра в зоопарку! Автор маніпулює на користь водія.
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Закликати вбити людину, навіть таку не можна, а от дати публічності особу яка це зробила напевно треба, і це повині були зробити саме журналісти які чомусь не написали його імені, ну як і завжди. Ну і ясне діло посадить
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До речі, за це повинен також тонести відповідальність чиновник який не поставив там лежачого поліцейського, і бажано кримінальну, правда якщо закон дозволяє.
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