У домівки лучан «пустили» тепло
30 жовтень, 23:24
У Луцьку стартував опалювальний сезон.
Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомили мешканці різних мікрорайонів Луцька.
Зокрема, тепло з`явилося у багатоквартирних будинках на проспектах Грушевського та Соборності, Волі, вулиці Наливайка та на 40-му мікрорайоні.
Нагадаємо, 29 жовтня перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад запевнив, що 30 жовтня розпочнеться опалення шкіл, дитячих садочків та інших об’єктів соціальної сфери.
У багатоквартирних будинках запуск опалення, за словами Недопада, мав розпочатися, якщо середньодобова температура становитиме менше 8 градусів.
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Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомили мешканці різних мікрорайонів Луцька.
Зокрема, тепло з`явилося у багатоквартирних будинках на проспектах Грушевського та Соборності, Волі, вулиці Наливайка та на 40-му мікрорайоні.
Нагадаємо, 29 жовтня перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад запевнив, що 30 жовтня розпочнеться опалення шкіл, дитячих садочків та інших об’єктів соціальної сфери.
У багатоквартирних будинках запуск опалення, за словами Недопада, мав розпочатися, якщо середньодобова температура становитиме менше 8 градусів.
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Коментарі 1
На сороковому батареї холодні! не брешіть!
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