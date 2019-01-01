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У домівки лучан «пустили» тепло

У домівки лучан «пустили» тепло
У Луцьку стартував опалювальний сезон.

Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомили мешканці різних мікрорайонів Луцька.

Зокрема, тепло з`явилося у багатоквартирних будинках на проспектах Грушевського та Соборності, Волі, вулиці Наливайка та на 40-му мікрорайоні.

Нагадаємо, 29 жовтня перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад запевнив, що 30 жовтня розпочнеться опалення шкіл, дитячих садочків та інших об’єктів соціальної сфери.

У багатоквартирних будинках запуск опалення, за словами Недопада, мав розпочатися, якщо середньодобова температура становитиме менше 8 градусів.

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Теги: опалення, Луцьк
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