Луцький спиртзавод зробив заяву щодо смороду в місті





Заяву виданню надав заступник керівника з виробничих питань Луцького МПД ДП «Укрспирт» Олег Гушинець.



Далі подаємо текст заяви без змін:



«Луцький МПД ДП «УКРСПИРТ» розцінює інформацію про пов’язаність смороду у Луцьку з виробничою діяльністю заводу як таку, що не відповідає дійсності та дискредитує наше підприємство.



Наш завод працює на території міста Луцьк більше 70 років, і за цей час жодних скарг щодо нестерпного запаху в результаті діяльності нашого підприємства не було зафіксовано.



24.10.2019 року на виконання прохання Луцької міської ради на нашому заводі працювали експерти ТзОВ «Науковий парк Державної екологічної академії України післядипломної освіти та управління «Чорнобіль», які зробили низку замір за допомогою спеціального обладнання на території підприємства, зокрема, на вміст аміаку, оксиду сірки, хлору у повітрі та не зафіксували ніяких порушень.

Однак окремо поширюється інформація, зокрема з посиланням на висновок експертів, про злив так званої «барди» нашим підприємством в каналізацію.

Під час виробництва харчового спирту етилового утворена зернова барда (побічний продукт виробництва) цілковито переробляться у вологий концентрат, що за своєю консистенцією нагадує жом, який ми реалізуємо у повному об’ємі сільськогосподарським підприємствам.



Тому наше підприємство не може здійснювати злив зернової барди в каналізацію, оскільки такого продукту в нас немає.



Ми підтримуємо ініціативу запропоновану КП «Луцькводоканал» провести відкритий діалог в «прямому ефірі», щоб обговорити всі хвилюючі моменти щодо існуючої екологічної ситуації в місті.



Зауважимо також про періоди роботи підприємства. 2018 рік: 1 січня–11 березня. 17 жовтня–13 грудня. 2019 рік: 12 червня–7 липня. 12 жовтня–дотепер».



Нагадаємо, учора, 30 жовтня, «Луцькводоканал» проінформував про те, що обсяги каналізаційних стоків спиртогорілчаного комбінату в каналізаційну мережу міста складають усього 0,1 відсотка від загальної кількості усіх скидів та не створюють спороду. Натомість комунальне підприємство закликало до відкритого діалогу за участю ЗМІ та громадськості Луцький спиртогорілчаний комбінат, представників «Біо-Пек» та Гнідавського цукрового заводів, а також екологів.



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