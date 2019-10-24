вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький спиртзавод зробив заяву щодо смороду в місті

Луцький спиртзавод зробив заяву щодо смороду в місті
Луцький МПД ДП «Укрспирт» звернувся волинян із заявою щодо інформації, яку поширюють у медіапросторі, про те, що нібито сморід у Луцьку спричинений діяльністю заводу.

Заяву виданню надав заступник керівника з виробничих питань Луцького МПД ДП «Укрспирт» Олег Гушинець.

Далі подаємо текст заяви без змін:

«Луцький МПД ДП «УКРСПИРТ» розцінює інформацію про пов’язаність смороду у Луцьку з виробничою діяльністю заводу як таку, що не відповідає дійсності та дискредитує наше підприємство.

Наш завод працює на території міста Луцьк більше 70 років, і за цей час жодних скарг щодо нестерпного запаху в результаті діяльності нашого підприємства не було зафіксовано.

24.10.2019 року на виконання прохання Луцької міської ради на нашому заводі працювали експерти ТзОВ «Науковий парк Державної екологічної академії України післядипломної освіти та управління «Чорнобіль», які зробили низку замір за допомогою спеціального обладнання на території підприємства, зокрема, на вміст аміаку, оксиду сірки, хлору у повітрі та не зафіксували ніяких порушень.
Однак окремо поширюється інформація, зокрема з посиланням на висновок експертів, про злив так званої «барди» нашим підприємством в каналізацію.
Під час виробництва харчового спирту етилового утворена зернова барда (побічний продукт виробництва) цілковито переробляться у вологий концентрат, що за своєю консистенцією нагадує жом, який ми реалізуємо у повному об’ємі сільськогосподарським підприємствам.

Тому наше підприємство не може здійснювати злив зернової барди в каналізацію, оскільки такого продукту в нас немає.

Ми підтримуємо ініціативу запропоновану КП «Луцькводоканал» провести відкритий діалог в «прямому ефірі», щоб обговорити всі хвилюючі моменти щодо існуючої екологічної ситуації в місті.

Зауважимо також про періоди роботи підприємства. 2018 рік: 1 січня–11 березня. 17 жовтня–13 грудня. 2019 рік: 12 червня–7 липня. 12 жовтня–дотепер».

Нагадаємо, учора, 30 жовтня, «Луцькводоканал» проінформував про те, що обсяги каналізаційних стоків спиртогорілчаного комбінату в каналізаційну мережу міста складають усього 0,1 відсотка від загальної кількості усіх скидів та не створюють спороду. Натомість комунальне підприємство закликало до відкритого діалогу за участю ЗМІ та громадськості Луцький спиртогорілчаний комбінат, представників «Біо-Пек» та Гнідавського цукрового заводів, а також екологів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спиртзавод, Олег Гушинець, сморід, заява, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Зовні на цю споруду подивитися і можна багатозначні висновки зробити!
Відповісти
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вікторію Доманську Вікторію
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
Волинський фотограф упіймав «осіннього мігранта»
Сьогодні, 10:50
На Волині родина виховує шестеро прийомних дітей
Сьогодні, 10:22
Луцький спиртзавод зробив заяву щодо смороду в місті
Сьогодні, 10:18
Луцькі акробатки здобули «срібло» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 09:58
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – аварія
Сьогодні, 09:34
Схожі новини
Стоки від спиртзаводу не створюють смороду, – «Луцькводоканал» Стоки від спиртзаводу не створюють смороду, – «Луцькводоканал»
30 жовтень, 15:58
Лучани масово скаржилися у міськраду на холод в домівках і сморід у місті Лучани масово скаржилися у міськраду на холод в домівках і сморід у місті
22 жовтень, 09:05
Лучани просять створити онлайн-карту джерел смороду у місті Лучани просять створити онлайн-карту джерел смороду у місті
10 жовтень, 10:02
Працюють хіміки-спеціалісти: у Луцьку – знову сморід з фільтраційних полів Працюють хіміки-спеціалісти: у Луцьку – знову сморід з фільтраційних полів
09 жовтень, 18:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ковельські хірурги врятували чоловікові ногу від ампутації
Сьогодні, 11:38
 0
На Волині затримали мігранта з Білорусі
Сьогодні, 11:25
 0
Вчитель з Волині, який напідпитку збив велосипедистку, не нестиме кримінальної відповідальності
Сьогодні, 11:10
 0
Голі пацієнти, антисанітарія і сморід: як на Вінниччині утримують психічнохворих
Сьогодні, 11:04
 0
Волинський фотограф упіймав «осіннього мігранта»
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿