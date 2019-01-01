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Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО

Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Лучан закликають взяти участь в обговоренні реконструкції Театральної площі міста.

Так, на вулиці Лесі Українки виставили конкурсні роботи Всеукраїнського закритого архітектурного бліц-конкурсу на кращу концепцію облаштування Театрального майдану в Луцьку. Про це пише "Конкурент".

Висловити свою думку, пропозиції, враження щодо проектів лучани можуть у різний спосіб. Зокрема, можна написати на електронну адресу управління містобудування та архітектури – [email protected]

Пропозиції у письмовому вигляді можна подати на рецепції Центру надання адміністративних послуг міста, що на вулиці Лесі Українки, 35. Ознайомитися з конкурсними роботами можна також на офіційному сайті Луцької міської ради.

Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО

Нагадаємо: у Луцькій міській раді запевнили, що фонтан на Театральному майдані з'явиться вже цього року, а саму ж територію реконструюють у 2020.

Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО

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Теги: реконструкція, Театральний майдан, проєкт, голосування
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Коментарі 1
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Більш нема куди гроші закопати? Є купа вулиць де ремонт не робили десятки років.
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