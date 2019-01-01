Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО





Так, на вулиці Лесі Українки виставили конкурсні роботи Всеукраїнського закритого архітектурного бліц-конкурсу на кращу концепцію облаштування Театрального майдану в Луцьку. Про це пише



Висловити свою думку, пропозиції, враження щодо проектів лучани можуть у різний спосіб. Зокрема, можна написати на електронну адресу управління містобудування та архітектури –



Пропозиції у письмовому вигляді можна подати на рецепції Центру надання адміністративних послуг міста, що на вулиці Лесі Українки, 35. Ознайомитися з конкурсними роботами можна також на офіційному сайті Луцької міської ради.





Нагадаємо: у Луцькій міській раді запевнили, що фонтан на Театральному майдані з'явиться вже цього року, а саму ж територію реконструюють у 2020.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан закликають взяти участь в обговоренні реконструкції Театральної площі міста.Так, на вулиці Лесі Українки виставили конкурсні роботи Всеукраїнського закритого архітектурного бліц-конкурсу на кращу концепцію облаштування Театрального майдану в Луцьку. Про це пише "Конкурент" Висловити свою думку, пропозиції, враження щодо проектів лучани можуть у різний спосіб. Зокрема, можна написати на електронну адресу управління містобудування та архітектури – [email protected] Пропозиції у письмовому вигляді можна подати на рецепції Центру надання адміністративних послуг міста, що на вулиці Лесі Українки, 35. Ознайомитися з конкурсними роботами можна також на офіційному сайті Луцької міської ради.Нагадаємо: у Луцькій міській раді запевнили, що фонтан на Театральному майдані з'явиться вже цього року, а саму ж територію реконструюють у 2020.

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