Пішов з дому і не повернувся: родичі розшукують зниклого волинянина. ФОТО
Сьогодні, 21:35
Родичі розшукують 38-річного чоловіка, який 31 жовтня пішов з дому на вулиці Володимирській у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі зниклого.
Назарчук Юрій 1981 р.н. інвалід з дитинства (психічне захворювання).
Прикмети:
Був одягнений у куртку зелено-коричневого кольору, темно-сіру шапку, чорні шкіряні кеди з жовто-коричнивими вставками.
При розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. Має з собою радіо.
На даний час не вистачає середніх 3 зубів.
Всіх, кому щось відомо про перебування Юрія повідомити за телефонами:
067 422 16 75, 067 929 59 03
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі зниклого.
Назарчук Юрій 1981 р.н. інвалід з дитинства (психічне захворювання).
Прикмети:
Був одягнений у куртку зелено-коричневого кольору, темно-сіру шапку, чорні шкіряні кеди з жовто-коричнивими вставками.
При розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. Має з собою радіо.
На даний час не вистачає середніх 3 зубів.
Всіх, кому щось відомо про перебування Юрія повідомити за телефонами:
067 422 16 75, 067 929 59 03
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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