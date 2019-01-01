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Пішов з дому і не повернувся: родичі розшукують зниклого волинянина. ФОТО

Пішов з дому і не повернувся: родичі розшукують зниклого волинянина. ФОТО
Родичі розшукують 38-річного чоловіка, який 31 жовтня пішов з дому на вулиці Володимирській у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі зниклого.

Назарчук Юрій 1981 р.н. інвалід з дитинства (психічне захворювання).

Прикмети:

Був одягнений у куртку зелено-коричневого кольору, темно-сіру шапку, чорні шкіряні кеди з жовто-коричнивими вставками.

При розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. Має з собою радіо.

На даний час не вистачає середніх 3 зубів.

Всіх, кому щось відомо про перебування Юрія повідомити за телефонами:

067 422 16 75, 067 929 59 03

Пішов з дому і не повернувся: родичі розшукують зниклого волинянина. ФОТО

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Теги: розшук, зник, пішов з дому
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