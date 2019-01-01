вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка вийшла у фінал конкурсу краси для дівчат з інвалідністю

Волинянка вийшла у фінал конкурсу краси для дівчат з інвалідністю
У Краматорську, на Донеччині, розпочався четвертий щорічний відкритий конкурс для дівчат з інвалідністю "Краса без обмежень".

Участь у ньому беруть дівчата з інвалідністю віком від 18 до 35 років, які пересуваються на візках. Конкурс проводиться в чотири етапи. Волинь у фіналі представляє ковельчанка Ольга Яренчук, - інформує Ковельpost.

Дівчина працює прес-секретарем ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добра дія в дії» та позаштатним кореспондентом газет «Вісті ковельщини», «Сила духу», «Благовіст». Ольга є членом збірної Волині з боча. Захоплюється вишиванням, бісероплетінням та в’язанням гачком.

Її мета: «…це знайти своє місце у житті, саме те, заради чого буде цікаво жити і рухатись вперед. Здобути освіту, знайти своє кохання та створити гарну родину, діток. По мірі своїх можливостей допомагати іншим… Ось це і є головна мета на сьогоднішній день.»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ковельчанка, всеукраїнський конкурс, фінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомо, кому з волинян платять найбільші зарплати
Сьогодні, 19:23
Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 19:09
Волинянка вийшла у фінал конкурсу краси для дівчат з інвалідністю
Сьогодні, 18:45
Незалежно від освіти та віку: волинянам пропонують безкоштовно опанувати нову професію
Сьогодні, 18:31
На Волині родина захворіла на сальмонельоз через домашні яйця
Сьогодні, 18:05
Схожі новини
Затримали волинянку, яка перевозила 12 бочок сурогатного алкоголю Затримали волинянку, яка перевозила 12 бочок сурогатного алкоголю
22 жовтень, 19:40
Боксерка з Волині здобула «золото» на чемпіонаті Європи Боксерка з Волині здобула «золото» на чемпіонаті Європи
27 серпень, 18:35
Ковельчанка буде навчатися у канадському коледжі Ковельчанка буде навчатися у канадському коледжі
31 липень, 16:18
Юний волинський співак пройшов до суперфіналу шоу «Голос. Діти». ВІДЕО Юний волинський співак пройшов до суперфіналу шоу «Голос. Діти». ВІДЕО
07 липень, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
У «ПортCity» – чорна п'ятниця*
Сьогодні, 19:49
 0
Відомо, кому з волинян платять найбільші зарплати
Сьогодні, 19:23
 0
Європейська зарплата для українського патріота – це цілком реально*
Сьогодні, 19:10
 0
Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 19:09
 0
Медіа
відео
1/8
﻿