Волинянка вийшла у фінал конкурсу краси для дівчат з інвалідністю





Участь у ньому беруть дівчата з інвалідністю віком від 18 до 35 років, які пересуваються на візках. Конкурс проводиться в чотири етапи. Волинь у фіналі представляє ковельчанка Ольга Яренчук, - інформує



Дівчина працює прес-секретарем ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добра дія в дії» та позаштатним кореспондентом газет «Вісті ковельщини», «Сила духу», «Благовіст». Ольга є членом збірної Волині з боча. Захоплюється вишиванням, бісероплетінням та в’язанням гачком.



Її мета: «…це знайти своє місце у житті, саме те, заради чого буде цікаво жити і рухатись вперед. Здобути освіту, знайти своє кохання та створити гарну родину, діток. По мірі своїх можливостей допомагати іншим… Ось це і є головна мета на сьогоднішній день.»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Краматорську, на Донеччині, розпочався четвертий щорічний відкритий конкурс для дівчат з інвалідністю "Краса без обмежень".Участь у ньому беруть дівчата з інвалідністю віком від 18 до 35 років, які пересуваються на візках. Конкурс проводиться в чотири етапи. Волинь у фіналі представляє ковельчанка, - інформує Ковельpost Дівчина працює прес-секретарем ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добра дія в дії» та позаштатним кореспондентом газет «Вісті ковельщини», «Сила духу», «Благовіст». Ольга є членом збірної Волині з боча. Захоплюється вишиванням, бісероплетінням та в’язанням гачком.Її мета: «…це знайти своє місце у житті, саме те, заради чого буде цікаво жити і рухатись вперед. Здобути освіту, знайти своє кохання та створити гарну родину, діток. По мірі своїх можливостей допомагати іншим… Ось це і є головна мета на сьогоднішній день.»

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