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В Україні поширюється нова небезпечна підліткова гра

В Україні поширюється нова небезпечна підліткова гра
В Україні серед школярів поширюється нове небезпечне захоплення. Його вже назвали "Монетка".

Суть гри полягає в тому, що учасники гри ставлять один одному різні питання. При цьому, поки чекають відповіді, натирають руку монетою, - пише "Газета ua".

Найчастіше пошкодження закінчуються синцями та подряпинами.

Про небезпеку нового захоплення заявила педіатр Ганна Горбань. За її словами, через подряпини діти можуть занести собі в організм різні інфекції.

Крім того, учасники "Монетки" також використовують психологічні прийоми для того, щоб заманити у свою гру нових дітей.

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Теги: небезпечна гра, Україна
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