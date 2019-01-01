В Україні поширюється нова небезпечна підліткова гра

В Україні серед школярів поширюється нове небезпечне захоплення. Його вже назвали "Монетка".Суть гри полягає в тому, що учасники гри ставлять один одному різні питання. При цьому, поки чекають відповіді, натирають руку монетою, - пише "Газета ua".Найчастіше пошкодження закінчуються синцями та подряпинами.Про небезпеку нового захоплення заявила педіатр. За її словами, через подряпини діти можуть занести собі в організм різні інфекції.Крім того, учасники "Монетки" також використовують психологічні прийоми для того, щоб заманити у свою гру нових дітей.