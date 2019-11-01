Показали фоторобот чоловіка, який у Луцьку напав з ножем на людей





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Наразі полійцейські розшукують зловмисника, який з ножем напав на компанію молодих людей, поранивши одного чоловіка.



Наразі оприлюднили фоторобот зловмисника. Усіх, хто має інформацію щодо встановлення його особи чи ймовірного місця перебування, просять дзвонити за телефонами: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили фоторобот чоловіка, який напав з ножем на компанію людей на 33-му мікрорайоні.Про це повідомляє Волиньinfa Наразі полійцейські розшукують зловмисника, який з ножем напав на компанію молодих людей, поранивши одного чоловіка.Наразі оприлюднили фоторобот зловмисника. Усіх, хто має інформацію щодо встановлення його особи чи ймовірного місця перебування, просять дзвонити за телефонами: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

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