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Показали фоторобот чоловіка, який у Луцьку напав з ножем на людей

Показали фоторобот чоловіка, який у Луцьку напав з ножем на людей
Оприлюднили фоторобот чоловіка, який напав з ножем на компанію людей на 33-му мікрорайоні.

Про це повідомляє Волиньinfa.

Наразі полійцейські розшукують зловмисника, який з ножем напав на компанію молодих людей, поранивши одного чоловіка.

Наразі оприлюднили фоторобот зловмисника. Усіх, хто має інформацію щодо встановлення його особи чи ймовірного місця перебування, просять дзвонити за телефонами: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
Показали фоторобот чоловіка, який у Луцьку напав з ножем на людей


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Теги: розшук, фоторобот, Луцьк
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