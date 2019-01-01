Помер перший «губернатор» Волині Володимир Блаженчук
Сьогодні, 10:23
2 листопада перестало битись серце першого "губернатора" Волині Блаженчука Володимира Івановича.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Івановича!
Панахида за упокій душі та прощання з померлим відбудуться 3 листопада у Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Луцьку.
Володимир Іванович Блаженчук народився 7 вересня 1945 року в с. Холопичі Локачинського району Волинської області. Працював у колгоспі, закінчив Горохівський сільськогосподарський технікум та Луцький педагогічний інститут. Був на комсомольській та партійній роботі.
Працював першим секретарем Іваничівського райкому КПУ, першим секретарем Ковельського міськкому КПУ, другим секретарем, а з травня до грудня 1990 року – першим секретарем Волинського обкому КПУ.
Був депутатом, а згодом і головою Волинської обласної ради. З грудня 1990 до березня 1992 року – голова Волинського облвиконкому. Пізніше, до квітня 1994 року, – представник Президента у Волинській області. Згодом обіймав посади генерального консула України в Гданську (Польща) та радника посольства в Грузії.
"Володимир Блаженчук – людина-легенда. З його ім’ям пов’язано чимало життєво важливих перетворень на Волині.
Це ж він був першим керманичем області, коли уся країна переходила від старого радянського ладу до нового – незалежності. Це йому першому довелося шукати компроміси між революційно настроєною опозицією і компартійцями. І робив це, не заграючи ні до кого!
Це завдяки йому Луцький державний педагогічний інститут став Волинським державним університетом імені Лесі Українки (нині СНУ) й отримав чудові навчальні приміщення, а Луцький індустріальний інститут (нині ЛНТУ) з філіалу став самостійним вузом", - йдеться на сторінках газети "Вісник".
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Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Івановича!
Панахида за упокій душі та прощання з померлим відбудуться 3 листопада у Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Луцьку.
Володимир Іванович Блаженчук народився 7 вересня 1945 року в с. Холопичі Локачинського району Волинської області. Працював у колгоспі, закінчив Горохівський сільськогосподарський технікум та Луцький педагогічний інститут. Був на комсомольській та партійній роботі.
Працював першим секретарем Іваничівського райкому КПУ, першим секретарем Ковельського міськкому КПУ, другим секретарем, а з травня до грудня 1990 року – першим секретарем Волинського обкому КПУ.
Був депутатом, а згодом і головою Волинської обласної ради. З грудня 1990 до березня 1992 року – голова Волинського облвиконкому. Пізніше, до квітня 1994 року, – представник Президента у Волинській області. Згодом обіймав посади генерального консула України в Гданську (Польща) та радника посольства в Грузії.
"Володимир Блаженчук – людина-легенда. З його ім’ям пов’язано чимало життєво важливих перетворень на Волині.
Це ж він був першим керманичем області, коли уся країна переходила від старого радянського ладу до нового – незалежності. Це йому першому довелося шукати компроміси між революційно настроєною опозицією і компартійцями. І робив це, не заграючи ні до кого!
Це завдяки йому Луцький державний педагогічний інститут став Волинським державним університетом імені Лесі Українки (нині СНУ) й отримав чудові навчальні приміщення, а Луцький індустріальний інститут (нині ЛНТУ) з філіалу став самостійним вузом", - йдеться на сторінках газети "Вісник".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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