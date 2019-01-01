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Помер перший «губернатор» Волині Володимир Блаженчук

Помер перший «губернатор» Волині Володимир Блаженчук
2 листопада перестало битись серце першого "губернатора" Волині Блаженчука Володимира Івановича.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Івановича!

Панахида за упокій душі та прощання з померлим відбудуться 3 листопада у Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Луцьку.

Володимир Іванович Блаженчук народився 7 вересня 1945 року в с. Холопичі Локачинського району Волинської області. Працював у колгоспі, закінчив Горохівський сільськогосподарський технікум та Луцький педагогічний інститут. Був на комсомольській та партійній роботі.

Працював першим секретарем Іваничівського райкому КПУ, першим секретарем Ковельського міськкому КПУ, другим секретарем, а з травня до грудня 1990 року – першим секретарем Волинського обкому КПУ.

Був депутатом, а згодом і головою Волинської обласної ради. З грудня 1990 до березня 1992 року – голова Волинського облвиконкому. Пізніше, до квітня 1994 року, – представник Президента у Волинській області. Згодом обіймав посади генерального консула України в Гданську (Польща) та радника посольства в Грузії.

"Володимир Блаженчук – людина-легенда. З його ім’ям пов’язано чимало життєво важливих перетворень на Волині.

Це ж він був першим керманичем області, коли уся країна переходила від старого радянського ладу до нового – незалежності. Це йому першому довелося шукати компроміси між революційно настроєною опозицією і компартійцями. І робив це, не заграючи ні до кого!

Це завдяки йому Луцький державний педагогічний інститут став Волинським державним університетом імені Лесі Українки (нині СНУ) й отримав чудові навчальні приміщення, а Луцький індустріальний інститут (нині ЛНТУ) з філіалу став самостійним вузом", - йдеться на сторінках газети "Вісник".

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Теги: Володимир Блаженчук
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