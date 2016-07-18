Стало відомо, скільки за жовтень заробили нардепи від Волині





Найбільше за попередній місяць отримав перший віце-спікер Руслан Стефанчук - 54 100 грн. Голова Ради Дмитро Разумков заробив 44 600 грн, а віце-спікер Олена Кондратюк - 45 400.



Голови фракцій і груп отримали за жовтень наступні суми:



- Давид Арахамія (Слуга народу) - 36 700;



- Юрій Бойко та Вадим Рабінович (ОПЗЖ) - 38 800 і 32 800;



- Юлія Тимошенко (Батьківщина) - 43 400 грн,



- Артур Герасимов та Ірина Геращенко (Європейська солідарність) - 38 800 і 36 500 грн;



- Сергій Рахманін (Голос) - 40 700;



- Тарас Батенко та Віктор Бондар (За майбутнє) - по 41 300 грн.



Найменшу зарплату за жовтень отримала депутат із Євросолідарності Ірина Луценко - трохи менше 20 000 грн.



Скільки заробили представники Волині у Раді:





Нардеп від Волині Ігор Гузь, який представляє у раді 19 округ, за жовтень заробив 39 572 гривень. Його колега Вячеслав Рубльов (партія «Слуга народу», 20 округ) оримає 42 539 гривень. Представнику 21 округу Волині Степану Івахіву за жовтень нарахували 36 970 гривень.



Народний депутат від округу №22 Ігор Палиця отримає 43 529 гривень зарплати. Депутатка Ірина Констанкевич, яка представляє у Раді 23 округ, заробила 44 518 гривень, а Валерій Стернійчук, який пройшов до Ради за списком партії «Слуга народу»), заробив за минулий місяць 41 301 гривень.



Повний список зарплат:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання нарахували зарплату за жовтень. Про це йдеться у відповіді апарату парламенту на запит LIGA.net Найбільше за попередній місяць отримав перший віце-спікер- 54 100 грн. Голова Радизаробив 44 600 грн, а віце-спікер- 45 400.Голови фракцій і груп отримали за жовтень наступні суми:(Слуга народу) - 36 700;та(ОПЗЖ) - 38 800 і 32 800;(Батьківщина) - 43 400 грн,та(Європейська солідарність) - 38 800 і 36 500 грн;(Голос) - 40 700;та(За майбутнє) - по 41 300 грн.Найменшу зарплату за жовтень отримала депутат із Євросолідарності- трохи менше 20 000 грн.Нардеп від Волині, який представляє у раді 19 округ, за жовтень заробив 39 572 гривень. Його колега(партія «Слуга народу», 20 округ) оримає 42 539 гривень. Представнику 21 округу Волиніза жовтень нарахували 36 970 гривень.Народний депутат від округу №22отримає 43 529 гривень зарплати. Депутатка, яка представляє у Раді 23 округ, заробила 44 518 гривень, а, який пройшов до Ради за списком партії «Слуга народу»), заробив за минулий місяць 41 301 гривень.Повний список зарплат:

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