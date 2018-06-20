9,5 гривень – виправдана вартість проїзду при електронній системі оплати, – луцькі перевізники

Луцькі перевізники в один голос запевняють, що з впровадженням електронної системи проїзду, підписанням додаткових угод із Луцькрадою та встановленням валідаторів їм доведеться працювати у збиток. Саме тому 1 листопада вони повідомили про те, що з 11 листопада значна кількість маршруток припинить курсувати містом.Як розповілилуцькі перевізники, виправдана варість проїзду за умов впровадження електронної системи оплати проїзду - 9,5 гривень.Нагадаємо, про це йшлося у рослідуванніЯк розповів директор АТП-10701, у зв’язку з вимогою міської влади щодо підписання додаткових угод і встановлення валідаторів – за тиждень-другий перевізники просто почнуть працювати у збиток. А відповідно – збанкрутують і будуть вимушені закрити підприємства.«Нинішній тариф 6 гривень – це компроміс між міською владою, пасажирами та перевізниками, але це вимушено заганяє перевізників у тінь. З огляду на те, що нам доведеться віддати 10% оператору, який встановить валідатори та обслуговуватиме систему безготівкової оплати, ми отримуватимемо з одного квитка – 5,40 грн. І це при тому, що ми повністю виводимо зарплати працівників на рівень офіційних 12 000 гривень, а відповідно втричі зросте і податкове навантаження, яке ми маємо врахувати у вартість тарифу. Окрім цього – нам треба створити окремий контролюючий відділ, який буде слідкувати за тим, чи не їздять «зайці» і чи всі здійснюють оплату. І тут же ми не можемо виключити витрати на пальне та запчастини, яких потребують наші маршрутки. Вже про оновлення автопарку я мовчу – на це просто не вистачає коштів, бо ми просто працюватимемо собі у збиток», - розповідає Сергій Дьомін.Таким чином, за підрахунками керівництва «Луцьке АТП-10701» їм щомісяця доведеться сплачувати підприємству «Сіті Кард» близько 300 тисяч гривень. А це у рік – 3,6 млн.грн, «АТП-1» - близько 3 млн.грн. і т.д.Якщо врахувати те, що з кожного оплаченого квитка перевізник має заплатити 10% оператору (ТОВ «Сіті кард систем») то з 1 автобусу, який працює в постійному режимі на маршруті, перевізник має сплатити в місяць приблизно 10-11 тисяч гривень.«Ми краще зупинимось відразу, поріжемо маршрутки на брухт чи десь продамо їх, ніж через тиждень-другий станемо банкрутами. Нині містом курсує майже 200 маршруток. Це лише за приблизними підрахунками, в залежності від завантаження маршруту, пасажиропотоку в різну пору доби, щомісяця перевізники будуть зобов’язані сплатити оператору 2,2-2,5 млн. грн. А в рік – до 30 мільйонів гривень. В той же час, міська рада не поспішає закладати в бюджеті витрати на компенсацію пільгових перевезень. Нам ніколи не компенсовували витрат на пільгові перевезення, тому фактично ми всіх пільговиків возили за власний рахунок. Був один випадок, коли нам компенсували витрати на пільгове перевезення інвалідів війни. А нині як бути? Ми ж усі люди і розуміємо, що закон є закон і ми не маємо права відмовити пільговику в перевезенні і разом з тим – ми самі не відмовляємось від цього. Але разом з тим – міська влада не хоче компенсовувати нам проїзд пільговиків, натомість ми маємо оплачувати за кожного пасажира невідомо кому, якійсь турецькій компанії 10% за кожного пасажира», - розповідає директор АТП-1За попередньою інформацією, в місті налічується близько 52 тисячі пасажирів, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті Луцька. Тож можна лише припустити, скільки міській владі доведеться витрачати з бюджету коштів для компенсації перевізникам проїзду пільговиків у громадському транспорті Луцька після впровадження валідаторів. Для прикладу, у сусідній Тернопільській області на це у бюджеті на 2020 рік заклали майже 30 мільйонів. Більше того, у містах, де впроваджують систему безготівкової оплати у громадському транспорті, зазвичай закладають кошти на компенсацію проїзду пільговиків. І що цікаво – стартують такі процеси не за 1 день, а відпрацьовуються поступово.Таким чином, нині валідатори вже встановлені у всіх тролейбусах та маршрутках, які обслуговує КП «Луцьке підприємство електротранспорту». Що ж до приватних перевізників, то з понад 200 автобусів, які курсують Луцьком у режимі маршрутного таксі, валідатори встановили лише у 7.За словами перевізників, нині за таких обставин об’єктивний і виправданий тариф – це 9,5 гривень. Мовляв, лише у такому випадку вони зможуть працювати в нормальному режимі, курсувати згідно з графіками, вийдуть з тіні, погодяться на встановлення валідаторів і справно сплачуватимуть оператору за надання послуг з безготівкової оплати. Однак представник «Луцьке АТП 10701» розуміє, що містяни не мають змоги платити таку ціну. Таким чином, вони пропонували міській раді залишити діючий тариф на рівні 6 гривень.Зауважимо, перевізники запевняють, що автобуси перестануть їздити за такими маршрутами: №1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 26а, 32.