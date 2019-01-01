Налякані салютами коні у центрі Львова важко травмували 15-річну дівчину
Сьогодні, 03:25
У суботу ввечері, 2 листопада, на проспекті Свободи налякані вибухом петарди коні винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину проспекту і знесли лавку, де сиділа 15-річна дівчинка.
Про це повідомляє ZAXID.NET.
Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла журналістам, що за попередніми даними постраждали двоє людей.
Інцидент трапився приблизно о 18:30. Очевидці повідомили поліцейським, що хтось з перехожих запустив салюти чи петарди та сполохав коней, які були впряжені у прогулянкову карету. Коні вибігли на тротуар та знесли лавку.
За попередніми даними патрульних, унаслідок інциденту постраждали двоє людей. Зокрема, у 15-річної дівчини, що сиділа на лавці, відкритий перелом ноги і її доставили у лікарню. Другий постраждалий, ймовірно, є фірманом карети.
За даними депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, на місце викликали ветеринара, який оглянув коня, що постраждав, також на місці були представники ДСНС.
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Про це повідомляє ZAXID.NET.
Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла журналістам, що за попередніми даними постраждали двоє людей.
Інцидент трапився приблизно о 18:30. Очевидці повідомили поліцейським, що хтось з перехожих запустив салюти чи петарди та сполохав коней, які були впряжені у прогулянкову карету. Коні вибігли на тротуар та знесли лавку.
За попередніми даними патрульних, унаслідок інциденту постраждали двоє людей. Зокрема, у 15-річної дівчини, що сиділа на лавці, відкритий перелом ноги і її доставили у лікарню. Другий постраждалий, ймовірно, є фірманом карети.
За даними депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, на місце викликали ветеринара, який оглянув коня, що постраждав, також на місці були представники ДСНС.
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