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Налякані салютами коні у центрі Львова важко травмували 15-річну дівчину

Налякані салютами коні у центрі Львова важко травмували 15-річну дівчину
У суботу ввечері, 2 листопада, на проспекті Свободи налякані вибухом петарди коні винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину проспекту і знесли лавку, де сиділа 15-річна дівчинка.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла журналістам, що за попередніми даними постраждали двоє людей.

Інцидент трапився приблизно о 18:30. Очевидці повідомили поліцейським, що хтось з перехожих запустив салюти чи петарди та сполохав коней, які були впряжені у прогулянкову карету. Коні вибігли на тротуар та знесли лавку.

За попередніми даними патрульних, унаслідок інциденту постраждали двоє людей. Зокрема, у 15-річної дівчини, що сиділа на лавці, відкритий перелом ноги і її доставили у лікарню. Другий постраждалий, ймовірно, є фірманом карети.

За даними депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, на місце викликали ветеринара, який оглянув коня, що постраждав, також на місці були представники ДСНС.

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Теги: Львів, коні, карета
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