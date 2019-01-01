Розповіли і показали, як у волинській лікарні проводять операції на серці і лікують аритмії. ФОТО

Фахівці Волинської обласної клінічної лікарні спільно з колегами з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова провели уже більше тридцяти інвазивних (безрозрізних) оперативних втручань із застосуванням однієї із найбільш поширених у світі методик лікування різного виду аритмій – радіочастотної абляції.До 2018-го на Волині ці операції не проводилися впродовж 10-ти років, однак завдяки закупівлі нового сучасного обладнання, зокрема мобільної установки Siemens Cios Alpha для ЕФД (інвазивного електрофізіологічного дослідження) і системи для ЕФД та абляції волиняни мають можливість отримати високоефективне лікування аритмій, не виїжджаючи за межі області. Це стало можливим завдяки субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області», який Світовий банк спільно з МОЗ України успішно реалізовують із 2015 року.У понеділок, 4 листопада, медики ВОКЛ вирішили поділитися враженнями і розповісти про свої успіхи за рік роботи на придбаному у минулому році обладнанні.Завідувач відділення аритмології Волинської обласної клінічної лікарнірозповів, що завдяки цій техніці можна оперувати людину, не зупиняючи кровообіг та не розрізаючи серце, а можливості апарату – досить широкі і універсальні.«На апараті є можливість проводити різні оперативні маніпуляції і за рівнем складності і за метою роботи, в тому числі й імплантацію кардіостимуляторів і кардіовертерів-дефібриляторів. Йде постійна планова робота, однак сьогодні його використовують на повну потужність зі всіма його потенційними можливостями для проведення катетерних дестукцій та радіочастотних деструкцій тахікардії. Саме втручання, яке сьогодні продемонструємо, називається – інвазивне електрофізіологічне обстеження серця. Проводиться через проколи судинок – без розрізів, шрамів і рубців, по суті – косметичне втручання. Саме комплекс цього обладнання дає можливість провести електрофізіологічне дослідження (діагностику проблеми) і дозволяє радикально її вилікувати без можливості рецидиву», – розповідає хірург.Специфічне обладнання вимагає відповідних навичок і кваліфікації, саме тому лікар кардіо-хірург ВОКЛ Ігор Біскуб неодноразово проходив відповідну підготовку у провідних вітчизняних та світових клініках, аби якісно і в повному обсязі надавати послуги такого типу оперативних втручань, яке продемонстрували сьогодні.Так, операційний день 4 листопада у відділенні лікування аритмій ВОКЛ складатиметься із трьох оперативних втручань з метою лікування двох вроджених аномалій та однієї набутої. Операції Ігор Біскуб буде проводити спільно із завідувачем відділення аритмології столичного інституту імені Амосова кандидатом медичних наукі біомедичним інженером«У операціях беруть участь також лікар-анестезіолог, лікар-асистент і дві операційних сестри. Операційна бригада – досить таки велика, адже це обладнання вимагає синхронної роботи цілої команди фахівців», – пояснює волинський медик.«Суть методу полягає у точковому впливі на патологічні ділянки серця радіочастотною енергією. Радіочастотна абляція здійснюється за допомогою тонкого катетера-провідника, який вводиться через стегнову артерію або через підключичну вену і підводиться до патологічного вогнища в серце. На провідник подається радіочастотна енергія, яка викликає місцевий опік і руйнує зону аритмії або створює бар’єр для розповсюдження впливу аритмічного вогнища на все серце», – пояснює Ігор Біскуб.Завідувач відділенням лікування аритмії інституту імені Миколи Амосова Борис Кравчук вже рік, як офіційно співпрацює із волинським медзакладом. Лікар зазначає, що за цей час спільно з волинськими фахівцями встигли провести вже більше тридцяти операцій такого типу і всі вони – успішні.«Таких пацієнтів із вродженими вадами серця є близько тисячі на мільйон населення, однак не всі звертаються за допомогою. Наразі не потрібно їхати до столиці та у інші експертні центри, коли Волинь має власний потужний і якісний осередок лікування порушень серцево-судинної системи», – переконаний Борис Кравчук.До того ж, зазначає, що саме оперативне втручання – не травматичне. Після процедури пацієнт госпіталізується на максимум 3 дні, а після виписки лише протягом кількох наступних місяців повинен бути під наглядом свого кардіо-фахівця.Єдиний мінус – те, що наразі пацієнти змушені купувати усі одноразові розхідні матеріали для проведення операції самостійно. До прикладу, вартість одного електрода складає у межах 12-14 тисяч гривень, а для операції таких потрібно 2 діагностичних та один лікувальний. Ігор Біскуп переконує, що лікарня намагається шукати альтернативні варіанти фінансування, але стовідсотково покрити вартість операції поки не можемо.Біомедичний інженер, викладачка Київського політехнічного інституту Марина Сичик, яка впродовж усієї операції сидить за монітором і курує роботу хірургів «зсередини» розповіла, що зазвичай така операція триває 2-4 години, під поверхневим внутрішньовенним наркозом.«Під час операції пацієнт знаходиться повністю в свідомості, це – обов’язкова умова. Тоді ми штучно запускаємо аритмію. Потрібно запустити її саме в такому стані, поки серце не змінило властивостей. Воно не має нервових закінчень, тому людина не відчуває болю», – розповідає Марина Сичик і паралельно показує на «картинку» монітору: «За поверхневою кардіограмою не завжди можна встановити діагноз, а по внутрішньо-серцевій – з точністю до міліметра визначаємо джерело аритмії. Діагностичний катетер позначено жовтим, абляційний – червоним», – каже медик.За даними на моніторі «вогнище» проблеми локалізують та визначають енергетичні параметри впливу.«Після знаходження аритмії та вивчення її механізму на кінчик електроду подається радіочастотна енергія, яка викликає місцевий опік і руйнує зону аритмії. Через 20-30 хвилин проводиться контрольне тестування, якщо аритмії нема – процедуру завершено. Коли відбувається прогрів, то він виходить на поверхню серця і дає лікарю сигнал зупинити деструкції», – розповідає Марина Сичик.Зазначає, що цілісність тканини серця при цьому не порушуються, застосовуються лише судинні доступи, які змінюються властивості конкретної зони. Катетер має рухому ниточку, якою лікар керує і змінює положення в серці.На місці опіку утворюється рубець, який уже не генерує і не проводить імпульси. Тож, сама умова для підтримки аритмії руйнується і не є активною.У пацієнта, якого 4 листопада прооперували першим, медики виявили тахікардію. «За третьою аплікацією точку вилучили повністю, операція пройшла успішно на 100%. Обласна лікарня повернулася в перелік тих центрів, де наразі проводять практично усі типи лікування аритмії і роблять це якісно з нульовою летальністю», – підсумовує Ігор Біскуб.