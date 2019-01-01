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На Волині викрили поліцейських, які приховували тяжкі злочини

На Волині викрили поліцейських, які приховували тяжкі злочини
Працівники одного із районних відділів поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області приховували тяжкі злочини.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

Під час перевірки прокурори з'ясували, що поліцейські, проігнорувавши вимоги Кримінального процесуального кодексу України, не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за двома поданими громадянами заявами про вчинені тяжкі злочини проти власності.

Нині кримінальні провадження про вчинення цих правопорушень розпочаті прокурорами.

Діям же поліцейських нададуть оцінку у ході досудового розслідування за фактами приховування злочинів.

Зауважують, що згідно із санкцією ч.1 ст. 396 Кримінального кодексу України заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого злочину карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Прокуратура області звертається до волинян із проханням повідомляти про факти не внесення працівниками поліції відомостей про вчинення злочинів до Єдиного реєстру досудових розслідувань чи будь-які інші дії правоохоронців, спрямовані на приховування злочинів, за телефоном (0332)72-22-22.


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Теги: поліцейські, тяжкі злочини, Волиь
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