Замість ринку – вода: показали ретрофото Луцького замку
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У мережі виклали світлину замку Любарта, датовану 1930-ми роками.
Фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Луцький замок над річкою Глушець, 1930-ті роки", - підписала світлину вона.
На фото видно, що річка обвиває замок Любарта майже з усіх сторін. Біля замкових мурів розташовані поодинокі хатки, декотрі з яких збереглися й донині.
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Фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Луцький замок над річкою Глушець, 1930-ті роки", - підписала світлину вона.
На фото видно, що річка обвиває замок Любарта майже з усіх сторін. Біля замкових мурів розташовані поодинокі хатки, декотрі з яких збереглися й донині.
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