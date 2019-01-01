Замість ринку – вода: показали ретрофото Луцького замку





Фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Луцький замок над річкою Глушець, 1930-ті роки", - підписала світлину вона.



На фото видно, що річка обвиває замок Любарта майже з усіх сторін. Біля замкових мурів розташовані поодинокі хатки, декотрі з яких збереглися й донині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі виклали світлину замку Любарта, датовану 1930-ми роками.Фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала дослідниця"Луцький замок над річкою Глушець, 1930-ті роки", - підписала світлину вона.На фото видно, що річка обвиває замок Любарта майже з усіх сторін. Біля замкових мурів розташовані поодинокі хатки, декотрі з яких збереглися й донині.

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