Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу

Валентина Набока дала прогноз погоди на найближчі дні.



Про це вона розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



За словами метеоролога, поки на Волині не варто очікувати снігу, однак про точні прогнози поки важко говорити. До кінця тижня в області дощитиме.



Стовпчик термометра вдень показуватиме температуру 8-15 градусів тепла, уночі температура падатиме до позначки 6-8 градусів тепла. Найхолоднішою ніч буде 7-го листопада - 1-6 градусів тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорологіїдала прогноз погоди на найближчі дні.Про це вона розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.За словами метеоролога, поки на Волині не варто очікувати снігу, однак про точні прогнози поки важко говорити. До кінця тижня в області дощитиме.Стовпчик термометра вдень показуватиме температуру 8-15 градусів тепла, уночі температура падатиме до позначки 6-8 градусів тепла. Найхолоднішою ніч буде 7-го листопада - 1-6 градусів тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію