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Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу

Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу
Завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока дала прогноз погоди на найближчі дні.

Про це вона розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

За словами метеоролога, поки на Волині не варто очікувати снігу, однак про точні прогнози поки важко говорити. До кінця тижня в області дощитиме.

Стовпчик термометра вдень показуватиме температуру 8-15 градусів тепла, уночі температура падатиме до позначки 6-8 градусів тепла. Найхолоднішою ніч буде 7-го листопада - 1-6 градусів тепла.

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Теги: погода, прогноз погоди, температура, Волинь
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