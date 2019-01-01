Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу
Сьогодні, 13:50
Завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока дала прогноз погоди на найближчі дні.
Про це вона розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами метеоролога, поки на Волині не варто очікувати снігу, однак про точні прогнози поки важко говорити. До кінця тижня в області дощитиме.
Стовпчик термометра вдень показуватиме температуру 8-15 градусів тепла, уночі температура падатиме до позначки 6-8 градусів тепла. Найхолоднішою ніч буде 7-го листопада - 1-6 градусів тепла.
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Про це вона розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами метеоролога, поки на Волині не варто очікувати снігу, однак про точні прогнози поки важко говорити. До кінця тижня в області дощитиме.
Стовпчик термометра вдень показуватиме температуру 8-15 градусів тепла, уночі температура падатиме до позначки 6-8 градусів тепла. Найхолоднішою ніч буде 7-го листопада - 1-6 градусів тепла.
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