Село, коні, трактори: волиняни відзняли оригінальний кліп-привітання молодятам. ВІДЕО
Сьогодні, 13:07
У Камінь-Каширському районі родичі відзняли оригінальне відео-привітання для молодят Артура та Оксани.
Ролик оприлюднив відеограф Роман Клімук на своїй сторінці у Facebook.
Ініціаторка зйомок, мешканка міста Камінь-Каширський – Альона Гньоянець розповіла, що підготовка до запису відео тривала довго – приблизно два місяці. Самі ж зйомки і монтаж кліпу відбувалися всього за 2 дні перед самим весіллям, яке молодята відсвяткували наприкінці.
Текст відомої пісні Султана-Урагана і Мурата Тхагалеговлова «Едем в соседнее село» на «Їдем в Кальвадос» переписував «сват Василь», він же Василь Решетовський.
«Записувалися разом із кумою Валею на студії у Луцьку», – зазначає Альона Гноянець і додає, що відеограф був не один, на початку знімала Марійка Каламарчук.
Відео знімали у місцях, важливих для молодят, де вони бували найчастіше, задіювали багато різної техніки і транспорту. Альона Гноянець, каже, що це – вже не перший кліп, але у соцмережі вирішили поділитися саме цим.
За 2 тижні відео набрало приблизно 90 тисяч переглядів і 2,9 тисяч поширень у Facebook.
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Ролик оприлюднив відеограф Роман Клімук на своїй сторінці у Facebook.
Ініціаторка зйомок, мешканка міста Камінь-Каширський – Альона Гньоянець розповіла, що підготовка до запису відео тривала довго – приблизно два місяці. Самі ж зйомки і монтаж кліпу відбувалися всього за 2 дні перед самим весіллям, яке молодята відсвяткували наприкінці.
Текст відомої пісні Султана-Урагана і Мурата Тхагалеговлова «Едем в соседнее село» на «Їдем в Кальвадос» переписував «сват Василь», він же Василь Решетовський.
«Записувалися разом із кумою Валею на студії у Луцьку», – зазначає Альона Гноянець і додає, що відеограф був не один, на початку знімала Марійка Каламарчук.
Відео знімали у місцях, важливих для молодят, де вони бували найчастіше, задіювали багато різної техніки і транспорту. Альона Гноянець, каже, що це – вже не перший кліп, але у соцмережі вирішили поділитися саме цим.
За 2 тижні відео набрало приблизно 90 тисяч переглядів і 2,9 тисяч поширень у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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