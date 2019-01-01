Село, коні, трактори: волиняни відзняли оригінальний кліп-привітання молодятам. ВІДЕО

Артура та Оксани.



Ролик оприлюднив відеограф Роман Клімук на своїй



Ініціаторка зйомок, мешканка міста Камінь-Каширський – Альона Гньоянець розповіла, що підготовка до запису відео тривала довго – приблизно два місяці. Самі ж зйомки і монтаж кліпу відбувалися всього за 2 дні перед самим весіллям, яке молодята відсвяткували наприкінці.



Текст відомої пісні Султана-Урагана і Мурата Тхагалеговлова «Едем в соседнее село» на «Їдем в Кальвадос» переписував «сват Василь», він же Василь Решетовський.



«Записувалися разом із кумою Валею на студії у Луцьку», – зазначає Альона Гноянець і додає, що відеограф був не один, на початку знімала Марійка Каламарчук.



Відео знімали у місцях, важливих для молодят, де вони бували найчастіше, задіювали багато різної техніки і транспорту. Альона Гноянець, каже, що це – вже не перший кліп, але у соцмережі вирішили поділитися саме цим.



За 2 тижні відео набрало приблизно 90 тисяч переглядів і 2,9 тисяч поширень у Facebook.







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