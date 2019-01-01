вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Село, коні, трактори: волиняни відзняли оригінальний кліп-привітання молодятам. ВІДЕО

Село, коні, трактори: волиняни відзняли оригінальний кліп-привітання молодятам. ВІДЕО
У Камінь-Каширському районі родичі відзняли оригінальне відео-привітання для молодят Артура та Оксани.

Ролик оприлюднив відеограф Роман Клімук на своїй сторінці у Facebook.

Ініціаторка зйомок, мешканка міста Камінь-Каширський – Альона Гньоянець розповіла, що підготовка до запису відео тривала довго – приблизно два місяці. Самі ж зйомки і монтаж кліпу відбувалися всього за 2 дні перед самим весіллям, яке молодята відсвяткували наприкінці.

Текст відомої пісні Султана-Урагана і Мурата Тхагалеговлова «Едем в соседнее село» на «Їдем в Кальвадос» переписував «сват Василь», він же Василь Решетовський.

«Записувалися разом із кумою Валею на студії у Луцьку», – зазначає Альона Гноянець і додає, що відеограф був не один, на початку знімала Марійка Каламарчук.

Відео знімали у місцях, важливих для молодят, де вони бували найчастіше, задіювали багато різної техніки і транспорту. Альона Гноянець, каже, що це – вже не перший кліп, але у соцмережі вирішили поділитися саме цим.

За 2 тижні відео набрало приблизно 90 тисяч переглядів і 2,9 тисяч поширень у Facebook.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відео, весілля, Волинь, село, Нуйно, раків-Ліс, Камінь-Кашинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу
Сьогодні, 13:50
Судили двох волинян, які стали свідками злочину і мовчали про це
Сьогодні, 13:37
Село, коні, трактори: волиняни відзняли оригінальний кліп-привітання молодятам. ВІДЕО
Сьогодні, 13:07
На Волині жінки організували банду для наркоторгівлі
Сьогодні, 12:46
У Боратині в офіс кинули «коктейль Молотова»
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Нареченій не було і 15-ти: показали, як колись виглядало весілля у селі на Волині, що «зникло» Нареченій не було і 15-ти: показали, як колись виглядало весілля у селі на Волині, що «зникло»
14 жовтень, 20:38
Показали краєвиди волинського села із висоти пташиного польоту. ВІДЕО Показали краєвиди волинського села із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
08 липень, 09:23
Показали відео з Волині, яким більш ніж 80 років Показали відео з Волині, яким більш ніж 80 років
28 жовтень, 20:42
Волинське село змагатиметься за звання найкращого в Україні Волинське село змагатиметься за звання найкращого в Україні
18 вересень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зі Світязю пісок крали на будівництво, яке введеться недалеко від озера
Сьогодні, 14:00
 0
На трасі під Одесою у трьох бізнесменів невідомі відібрали 12 мільйонів
Сьогодні, 13:58
 0
Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу
Сьогодні, 13:50
 0
Судили двох волинян, які стали свідками злочину і мовчали про це
Сьогодні, 13:37
 0
Село, коні, трактори: волиняни відзняли оригінальний кліп-привітання молодятам. ВІДЕО
Сьогодні, 13:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿