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У Стобихівці розпочали будівництво довгоочікуваної школи

У Стобихівці розпочали будівництво довгоочікуваної школи
На Волині розпочалося будівництво школи в селі Стобихівка Камінь-Каширського району.

Про це стало відомо на зустрічі тимчасово виконуючого обов’язки голови обласної державної адміністрації Олександра Киричука з ініціативною групою мешканців села, яка відбулася в понеділок, 4 листопада 2019 року, - інформує пресслужба Волинської ОДА.

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Загальна кошторисна вартість об’єкту становить 117,7 мільйона гривень. Основним джерелом фінансування визначили Державний фонд регіонального розвитку. На сьогодні з ДФРР надійшло на рахунки розпорядника 2 мільйони гривень. Окрім того, 410 тисяч гривень виділено з районного бюджету, як співфінансування.

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Тож будівельники вже приступили до робіт. В цьому році планують виконати земляні робіт та залити фундамент.

Варто зазначити, що тендер виграло харківське підприємство ТОВ «Навітехсервіс». Однак, після перемовин, підрядна організація уклала договір субпідряду з волинською будівельною фірмою «Житлобуд-2», яка має чималий досвід зведення навчальних закладів в регіоні.

Таким чином, вже у вівторок, 5 листопада 2019 року, розпочнуться роботи по будівництву школи у селі Стобихівка Камінь-Каширського району.


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Теги: школа, Стобихівка
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