У Стобихівці розпочали будівництво довгоочікуваної школи
Сьогодні, 14:32
На Волині розпочалося будівництво школи в селі Стобихівка Камінь-Каширського району.
Про це стало відомо на зустрічі тимчасово виконуючого обов’язки голови обласної державної адміністрації Олександра Киричука з ініціативною групою мешканців села, яка відбулася в понеділок, 4 листопада 2019 року, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
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Загальна кошторисна вартість об’єкту становить 117,7 мільйона гривень. Основним джерелом фінансування визначили Державний фонд регіонального розвитку. На сьогодні з ДФРР надійшло на рахунки розпорядника 2 мільйони гривень. Окрім того, 410 тисяч гривень виділено з районного бюджету, як співфінансування.
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Тож будівельники вже приступили до робіт. В цьому році планують виконати земляні робіт та залити фундамент.
Варто зазначити, що тендер виграло харківське підприємство ТОВ «Навітехсервіс». Однак, після перемовин, підрядна організація уклала договір субпідряду з волинською будівельною фірмою «Житлобуд-2», яка має чималий досвід зведення навчальних закладів в регіоні.
Таким чином, вже у вівторок, 5 листопада 2019 року, розпочнуться роботи по будівництву школи у селі Стобихівка Камінь-Каширського району.
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Про це стало відомо на зустрічі тимчасово виконуючого обов’язки голови обласної державної адміністрації Олександра Киричука з ініціативною групою мешканців села, яка відбулася в понеділок, 4 листопада 2019 року, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Жителі волинського села, в якому не будують нову школу, стоять під Офісом Президента
Загальна кошторисна вартість об’єкту становить 117,7 мільйона гривень. Основним джерелом фінансування визначили Державний фонд регіонального розвитку. На сьогодні з ДФРР надійшло на рахунки розпорядника 2 мільйони гривень. Окрім того, 410 тисяч гривень виділено з районного бюджету, як співфінансування.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У волинській школі замість дітей на перший дзвоник пішли батьки. ВІДЕО
Тож будівельники вже приступили до робіт. В цьому році планують виконати земляні робіт та залити фундамент.
Варто зазначити, що тендер виграло харківське підприємство ТОВ «Навітехсервіс». Однак, після перемовин, підрядна організація уклала договір субпідряду з волинською будівельною фірмою «Житлобуд-2», яка має чималий досвід зведення навчальних закладів в регіоні.
Таким чином, вже у вівторок, 5 листопада 2019 року, розпочнуться роботи по будівництву школи у селі Стобихівка Камінь-Каширського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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