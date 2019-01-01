вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка

Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Розповіли, чи потрібно буде мати з собою студентські та учнівські квитки після введення в дію електронного квитка.

Про це йшлося у середу, 6 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль зауважив, що підставою для видачі електронного квитка для проїзду у транспорті Луцька є саме студентський чи учнівський квиток.

«Якщо студент чи учень матимуть намір валідуватися через смартфон, то там теж треба буде підтвердити наявність відповідного квитка», - каже він.

Потрібно буде мати з собою студентський чи учнівський квиток для підтвердження права пільгового проїзду в транспорті після введення АСОП. Якщо ж такого документа при собі студент чи учень не матиме, доведеться платити повну вартість проїзду, а не пільгову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: студентський, учнівський, е-квиток, проїзд, квиток, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де у Луцьку можна купити електронні квитки для проїзду. СПИСОК
04 листопад, 17:42
У Луцьку почали продавати електронні квитки для оплати проїзду
04 листопад, 16:15
У Луцьку встановлюють термінали для продажу е-квитка. ВІДЕО
04 листопад, 11:52
Луцьк домовляється з перевізниками з інших міст через протест місцевих маршрутників
04 листопад, 10:56
всі новини теми
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі викрили дві фірми, які незаконно брали на роботу українців
Сьогодні, 09:50
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Сьогодні, 09:39
Луцьк отримав гроші на лікування діабетиків та медикаменти «чорнобильцям»
Сьогодні, 09:15
6 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:13
Лучанка підхопила небезпечну хворобу під час збору грибів у Маневицькому районі
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Швирнув гроші та вигнав на дощ: у Луцьку водій маршрутки відмовився везти дитину без учнівського Швирнув гроші та вигнав на дощ: у Луцьку водій маршрутки відмовився везти дитину без учнівського
05 травень, 21:15
У Луцьку просять зробити можливою оплату за проїзд банківською карткою У Луцьку просять зробити можливою оплату за проїзд банківською карткою
03 листопад, 10:50
Пільговики з Прилуцької громади зможуть безкоштовно їздити у транспорті Луцька Пільговики з Прилуцької громади зможуть безкоштовно їздити у транспорті Луцька
29 жовтень, 17:42
Хто має право на безкоштовний проїзд у електротранспорті Луцька. ПЕРЕЛІК ПІЛЬГОВИКІВ Хто має право на безкоштовний проїзд у електротранспорті Луцька. ПЕРЕЛІК ПІЛЬГОВИКІВ
25 жовтень, 13:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі викрили дві фірми, які незаконно брали на роботу українців
Сьогодні, 09:50
 0
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Сьогодні, 09:39
 0
Місце, де живе Китай: як у Луцьку майже два десятки років успішно працює ресторан «Золотий дракон». ФОТО*
Сьогодні, 09:30
 0
Луцьк отримав гроші на лікування діабетиків та медикаменти «чорнобильцям»
Сьогодні, 09:15
 0
6 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿