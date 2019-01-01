Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка

Розповіли, чи потрібно буде мати з собою студентські та учнівські квитки після введення в дію електронного квитка.Про це йшлося у середу, 6 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту економічної політикизауважив, що підставою для видачі електронного квитка для проїзду у транспорті Луцька є саме студентський чи учнівський квиток.«Якщо студент чи учень матимуть намір валідуватися через смартфон, то там теж треба буде підтвердити наявність відповідного квитка», - каже він.Потрібно буде мати з собою студентський чи учнівський квиток для підтвердження права пільгового проїзду в транспорті після введення АСОП. Якщо ж такого документа при собі студент чи учень не матиме, доведеться платити повну вартість проїзду, а не пільгову.