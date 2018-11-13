Волинянки завоювали два «срібла» на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики





Як повідомляє тренер Олена Кришпінович, спортсменки поповнили свій арсенал вісьмома медалями. Три із них належать волинянкам − Пом’яновській Дарині, Мальчук Олександрі та Куніцкій Вікторії, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.



Дівчата стали третіми (вікова категорія 13-19 років) серед 23-х країн-учасниць багатоборств та завоювали два срібла: у вправах на динаміку та вправах на баланс.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими днями збірна України зі спортивної акробатики повернулася із чемпіонату Європи у Холоні (Ізраїль). Серед переможів - волиняни.Як повідомляє тренер, спортсменки поповнили свій арсенал вісьмома медалями. Три із них належать волинянкам −та, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.Дівчата стали третіми (вікова категорія 13-19 років) серед 23-х країн-учасниць багатоборств та завоювали два срібла: у вправах на динаміку та вправах на баланс.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію