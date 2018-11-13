Волинянки завоювали два «срібла» на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики
Сьогодні, 13:44
Цими днями збірна України зі спортивної акробатики повернулася із чемпіонату Європи у Холоні (Ізраїль). Серед переможів - волиняни.
Як повідомляє тренер Олена Кришпінович, спортсменки поповнили свій арсенал вісьмома медалями. Три із них належать волинянкам − Пом’яновській Дарині, Мальчук Олександрі та Куніцкій Вікторії, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Дівчата стали третіми (вікова категорія 13-19 років) серед 23-х країн-учасниць багатоборств та завоювали два срібла: у вправах на динаміку та вправах на баланс.
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Як повідомляє тренер Олена Кришпінович, спортсменки поповнили свій арсенал вісьмома медалями. Три із них належать волинянкам − Пом’яновській Дарині, Мальчук Олександрі та Куніцкій Вікторії, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Дівчата стали третіми (вікова категорія 13-19 років) серед 23-х країн-учасниць багатоборств та завоювали два срібла: у вправах на динаміку та вправах на баланс.
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Волинянки завоювали два «срібла» на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики
Сьогодні, 13:44