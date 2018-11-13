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Волинянки завоювали два «срібла» на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики

Волинянки завоювали два «срібла» на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики
Цими днями збірна України зі спортивної акробатики повернулася із чемпіонату Європи у Холоні (Ізраїль). Серед переможів - волиняни.

Як повідомляє тренер Олена Кришпінович, спортсменки поповнили свій арсенал вісьмома медалями. Три із них належать волинянкам − Пом’яновській Дарині, Мальчук Олександрі та Куніцкій Вікторії, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.

Дівчата стали третіми (вікова категорія 13-19 років) серед 23-х країн-учасниць багатоборств та завоювали два срібла: у вправах на динаміку та вправах на баланс.

Волинянки завоювали два «срібла» на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики
Волинянки завоювали два «срібла» на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики
Волинянки завоювали два «срібла» на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики
Волинянки завоювали два «срібла» на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики

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Теги: спорт, акробатика
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