вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уряд хоче відмінити групи інвалідності

Уряд хоче відмінити групи інвалідності
Уряд планує відмовитися від системи градації інвалідності та перейти до Міжнародної класифікації функціонування, яка діє в Європейському Союзі.

Про це повідомила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, депутатка від фракції «Слуга Народу», - пише Громадське.

За її словами, продовжується робота, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров'я.

За допомогою Міжнародної класифікації функціонування, уряд хоче позбутися системи інвалідності, яка залишилася з радянських часів.

«Ми імплементуємо до українського законодавства Міжнародну класифікацію функціональності, її вже перекладено на українську мову, але до кінця не проведено систему її ратифікації», — зазначила Третьякова.

Таким чином, соцполітика держави стосовно людей з інвалідністю та виплати для них будуватимуться не на групах, як це було раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.

Зміни мають сприяти збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Уряд, інвалідність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 2020 році відремонтують два пункти пропуску на Волині
Сьогодні, 08:10
Уряд хоче відмінити групи інвалідності
Сьогодні, 07:23
Для протидії домашньому насильству: волинські копи отримали автомобіль
Сьогодні, 06:10
На Волині відбудеться турнір пам`яті чемпіона світу Андрія Пушкаря і Віктора Яреми
Сьогодні, 05:22
Минулих вихідних до луцької лікарні звернулися 100 пацієнтів
Сьогодні, 04:05
Схожі новини
В уряду вимагають капітально відремонтувати дорогу Луцьк–Маневичі В уряду вимагають капітально відремонтувати дорогу Луцьк–Маневичі
03 листопад, 12:56
Уряд посилив безпеку в акваторії Азовського моря Уряд посилив безпеку в акваторії Азовського моря
29 жовтень, 01:09
Уряд погодив кандидатуру на посаду голови Волинської ОДА Уряд погодив кандидатуру на посаду голови Волинської ОДА
28 жовтень, 20:53
Уряд не визнав спроможною одну з громад на Волині Уряд не визнав спроможною одну з громад на Волині
21 жовтень, 00:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 2020 році відремонтують два пункти пропуску на Волині
Сьогодні, 08:10
 0
Уряд хоче відмінити групи інвалідності
Сьогодні, 07:23
 0
Для протидії домашньому насильству: волинські копи отримали автомобіль
Сьогодні, 06:10
 0
На Волині відбудеться турнір пам`яті чемпіона світу Андрія Пушкаря і Віктора Яреми
Сьогодні, 05:22
 0
Минулих вихідних до луцької лікарні звернулися 100 пацієнтів
Сьогодні, 04:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿