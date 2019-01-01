Уряд хоче відмінити групи інвалідності
Сьогодні, 07:23
Уряд планує відмовитися від системи градації інвалідності та перейти до Міжнародної класифікації функціонування, яка діє в Європейському Союзі.
Про це повідомила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, депутатка від фракції «Слуга Народу», - пише Громадське.
За її словами, продовжується робота, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров'я.
За допомогою Міжнародної класифікації функціонування, уряд хоче позбутися системи інвалідності, яка залишилася з радянських часів.
«Ми імплементуємо до українського законодавства Міжнародну класифікацію функціональності, її вже перекладено на українську мову, але до кінця не проведено систему її ратифікації», — зазначила Третьякова.
Таким чином, соцполітика держави стосовно людей з інвалідністю та виплати для них будуватимуться не на групах, як це було раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.
Зміни мають сприяти збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.
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Про це повідомила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, депутатка від фракції «Слуга Народу», - пише Громадське.
За її словами, продовжується робота, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров'я.
За допомогою Міжнародної класифікації функціонування, уряд хоче позбутися системи інвалідності, яка залишилася з радянських часів.
«Ми імплементуємо до українського законодавства Міжнародну класифікацію функціональності, її вже перекладено на українську мову, але до кінця не проведено систему її ратифікації», — зазначила Третьякова.
Таким чином, соцполітика держави стосовно людей з інвалідністю та виплати для них будуватимуться не на групах, як це було раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.
Зміни мають сприяти збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.
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