Уряд хоче відмінити групи інвалідності





Про це повідомила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, депутатка від фракції «Слуга Народу», - пише



За її словами, продовжується робота, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров'я.



За допомогою Міжнародної класифікації функціонування, уряд хоче позбутися системи інвалідності, яка залишилася з радянських часів.



«Ми імплементуємо до українського законодавства Міжнародну класифікацію функціональності, її вже перекладено на українську мову, але до кінця не проведено систему її ратифікації», — зазначила Третьякова.



Таким чином, соцполітика держави стосовно людей з інвалідністю та виплати для них будуватимуться не на групах, як це було раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.



Зміни мають сприяти збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд планує відмовитися від системи градації інвалідності та перейти до Міжнародної класифікації функціонування, яка діє в Європейському Союзі.Про це повідомила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від фракції «Слуга Народу», - пише Громадське За її словами, продовжується робота, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров'я.За допомогою Міжнародної класифікації функціонування, уряд хоче позбутися системи інвалідності, яка залишилася з радянських часів.«Ми імплементуємо до українського законодавства Міжнародну класифікацію функціональності, її вже перекладено на українську мову, але до кінця не проведено систему її ратифікації», — зазначила Третьякова.Таким чином, соцполітика держави стосовно людей з інвалідністю та виплати для них будуватимуться не на групах, як це було раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.Зміни мають сприяти збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію