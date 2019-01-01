У 2020 році відремонтують два пункти пропуску на Волині

Волинські пункти пропуску потрапили до списку 16 об`єктів, в яких у 2020-му році здійснять капітальний ремонт.Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України.Згідно проекту розвитку інфраструктури пріоритетних пунктів пропуску ДМС України, капітальний ремонт протягом 2020 року здійснять на пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що у Любомльському районі Волинської області та пункті пропуску «Устилуг-Зосін», що у Володимир-Волинському районі.На пункті пропуску «Устилуг» планують збільшити вдвічі пропускну спроможність на кордоні з Республікою Польща. Так, після ремонту, пропускна спроможність пункту становитиме: 2700 одиниць легкових автомобілів, 7000 громадян, 22 одиниці автобусів, 278 одиниць вантажних автомобілів.Пункт пропуску «Ягодин» внесений до списку пунктів пропуску, на яких планують капітальний ремонт існуючих елементів інфраструктури та будівництво нових.Крім того, у список потрапили пункти пропуску «Краківець», «Рава-Руська», «Шегині», «Ужгород», «Чоп», «Лужанська», «Порубне», «Красноїльськ», «Дяківці», «Могилів-Подільський», «Кучурган», «Рені», «Бачівськ», «Нові Яриловичі».