У Луцьку відбудеться концерт-реквієм пам'яті Олексія Веремійчика
Сьогодні, 13:00
У Луцьку влаштовують концерт-реквієм пам'яті загиблого на озері Люб'язь директора департаменту сім'ї, молоді та спорту міської ради Олексія Веремійчика.
Про це повідомила дружина Олексія Веремійчика Анна Веремійчик.
Захід відбудеться у римсько-католицькому кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла у суботу, 9 листопада.
У концерті пам'яті Олексія Веремійчика візьмуть участь народна артистка України Зоя Комарук, виконавиця Вікторія Чайка, за органом – Петро Сухоцький.
Концерт-реквієм розпочнеться о 15.00. Вхід вільний.
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Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.
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Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь знайшли тіло загиблого.
18 жовтня сотні людей провели Олексія Веремійчика у останню земну дорогу.
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Про це повідомила дружина Олексія Веремійчика Анна Веремійчик.
Захід відбудеться у римсько-католицькому кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла у суботу, 9 листопада.
У концерті пам'яті Олексія Веремійчика візьмуть участь народна артистка України Зоя Комарук, виконавиця Вікторія Чайка, за органом – Петро Сухоцький.
Концерт-реквієм розпочнеться о 15.00. Вхід вільний.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Управлінець, не схожий на чинушу»: спогади волинян про Олексія Веремійчика
Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Волновасі відслужили панахиду за Олексієм Веремійчиком. ФОТО
Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь знайшли тіло загиблого.
18 жовтня сотні людей провели Олексія Веремійчика у останню земну дорогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Луцьку відбудеться концерт-реквієм пам'яті Олексія Веремійчика
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