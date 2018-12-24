У Луцьку відбудеться концерт-реквієм пам'яті Олексія Веремійчика

У Луцьку влаштовують концерт-реквієм пам'яті загиблого на озері Люб'язь директора департаменту сім'ї, молоді та спорту міської радиПро це повідомила дружина Олексія ВеремійчикаЗахід відбудеться у римсько-католицькому кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла у суботу, 9 листопада.У концерті пам'яті Олексія Веремійчика візьмуть участь народна артистка України, виконавиця, за органом –Концерт-реквієм розпочнеться о 15.00. Вхід вільний.Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.Дружинатакож організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь18 жовтня сотні людейу останню земну дорогу.