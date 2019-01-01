Зеленський призначив начальника управління СБУ на Волині

Павла Данюкова начальником Управління Служби безпеки України у Волинській області.



Відповідний указ Зеленський підписав сьогодні, 7 листопада.



Павло Данюков був заступником начальника, начальником антикорупційного відділу ГУ СБУ у Києві та Київській області.



Зауважимо, що цього ж дня президент призначив очільників управлінь СБУ у декілька областей. Для прикладу, у Вінницьку, Івано-Франківську, Полтавську, Тернопільську, Херсонську.

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