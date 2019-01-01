На Донбасі загинув український боєць





Збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, - повідомляє



Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також, ворог застосовував протитанкові керовані ракети.



8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж доби внаслідок обстрілів в зоні ООС загинув один військовослужбовець, ще чотири захисники отримали поранення.Збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, - повідомляє штаб Об'єднаних сил України. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також, ворог застосовував протитанкові керовані ракети.8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію