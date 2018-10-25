У листопаді українці отримають квитанції без урахування субсидії

Віталій Музиченко в ході брифінгу в міністерстві.



«Починаючи з платіжок за жовтень всі пільговики і субсідіанти отримуватимуть повний розмір платіжки без урахування пільг», – сказав чиновник, - пише



Він пояснив, що це пов’язано з початком другого етапу монетизації субсидій, і якщо раніше перерахунок проводився на рівні підприємства комунальної сфери, то тепер ці розрахунки проводитимуть органи соціального захисту населення.



Після розрахунку органи соцзахисту самостійно перераховуватимуть кошти субсидій або в державний «Ощадбанк», щоб він сплатив комунальні послуги відповідного пільговика, або за бажанням пільговика на зазначені ним реквізити, щоб отримати кошти і сплатити комунальні послуги самостійно.



При цьому Музиченко повідомив, що на даний час більш як 95% пільговиків отримують субсидії в безготівковій грошовій формі – через «Ощадбанк».



За словами заступника міністра, пільговики отримають інформаційні повідомлення, а якщо повідомили контактний номер телефону – інформацію в смс про нараховані пільги та проведені розрахунки за комунальні послуги в безготівковій формі.



«Пільговик, який отримує кошти готівкою, має самостійно забезпечити оплату комунальних послуг з урахуванням розміру пільги, яку він отримав у готівковій формі», – підкреслив Музиченко.

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