Україна підпише безвіз з Монголією
Сьогодні, 03:09
У посольстві України у Варшаві у п’ятницю, 8 листопада, відбудеться урочисте підписання угоди між урядами України та Монголії про взаємне скасування віз.
Про це повідомляє Українська правда.
"Громадяни України отримають право в’їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз строком на 90 днів упродовж 180-ти днів", - заявили в посольстві.
У дипмісії зазначили, що "укладення цієї угоди дасть можливість спростити взаємні поїздки громадян України і Монголії та увідповіднити до чинного законодавства обох країн у міграційній сфері".
Від уряду України угоду підпише посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Могнолії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.
За наступні 5 років в уряді планують розширити перелік безвізових країн за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсент і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки.
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Про це повідомляє Українська правда.
"Громадяни України отримають право в’їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз строком на 90 днів упродовж 180-ти днів", - заявили в посольстві.
У дипмісії зазначили, що "укладення цієї угоди дасть можливість спростити взаємні поїздки громадян України і Монголії та увідповіднити до чинного законодавства обох країн у міграційній сфері".
Від уряду України угоду підпише посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Могнолії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.
За наступні 5 років в уряді планують розширити перелік безвізових країн за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсент і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки.
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