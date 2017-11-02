Україна підпише безвіз з Монголією





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"Громадяни України отримають право в’їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз строком на 90 днів упродовж 180-ти днів", - заявили в посольстві.



У дипмісії зазначили, що "укладення цієї угоди дасть можливість спростити взаємні поїздки громадян України і Монголії та увідповіднити до чинного законодавства обох країн у міграційній сфері".



Від уряду України угоду підпише посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Могнолії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.



За наступні 5 років в уряді планують розширити перелік безвізових країн за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсент і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У посольстві України у Варшаві у п’ятницю, 8 листопада, відбудеться урочисте підписання угоди між урядами України та Монголії про взаємне скасування віз.Про це повідомляє Українська правда "Громадяни України отримають право в’їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз строком на 90 днів упродовж 180-ти днів", - заявили в посольстві.У дипмісії зазначили, що "укладення цієї угоди дасть можливість спростити взаємні поїздки громадян України і Монголії та увідповіднити до чинного законодавства обох країн у міграційній сфері".Від уряду України угоду підпише посол України в Польщі, а від уряду Могнолії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в УкраїніЗа наступні 5 років в уряді планують розширити перелік безвізових країн за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсент і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки.

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