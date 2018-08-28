Українцю, який єдиний вижив у жахливій аварії в Польщі, «світить» до 12 років тюрми





Як пoвідoмляє



Слідчі засумнівалися в озвученій хлопцем версії, що за кермом автомобіля, який на швидкості злетів з дороги та врізався в дерево, був один із загиблих. Подальше вивчення обставин показало, що саме українець, швидше всього, сидів за кермом. Причому в його крові було 2 проміле алкоголю.



Звинувачення прокуратури базуються на показаннях свідків аварії, запису з камер відеоспостереження на заправці та результатів огляду тіл двох загиблих. Водночас сам 21-річний підозрюваний зізнався, що того дня дійсно пив алкоголь і керував автомобілем, однак стверджує, що незадовго до аварії за кермо сів його 31-річний приятель.



Районний суд у Кемпно прийняв сторону прокуратури і арештував українця на 3 місяці. Висунуті проти нього звинувачення загрожують ув'язненням на термін навіть до 12 років.



Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 3 листопада 2019 року. Українець та двоє поляків їхали автомобілем Volkswagen Passat, який на швидкості злетів з дороги і врізався в дерево на узбіччі. Внаслідок аварії на місці загинули 31-річний та 39-річний громадяни Польщі. 21-річного громадянина України перевезли гелікоптером до лікарні в місті Кемпно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-річний громадянин України, який постраждав під час жахливої ДТП у Польщі , вийшов з лікарні і потрапив під арешт.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на radiosud.pl, прокуратура, яка розслідує причини ДТП, в якій загинуло двоє громадян Польщі, вважає, що саме українець може бути головним винуватцем.Слідчі засумнівалися в озвученій хлопцем версії, що за кермом автомобіля, який на швидкості злетів з дороги та врізався в дерево, був один із загиблих. Подальше вивчення обставин показало, що саме українець, швидше всього, сидів за кермом. Причому в його крові було 2 проміле алкоголю.Звинувачення прокуратури базуються на показаннях свідків аварії, запису з камер відеоспостереження на заправці та результатів огляду тіл двох загиблих. Водночас сам 21-річний підозрюваний зізнався, що того дня дійсно пив алкоголь і керував автомобілем, однак стверджує, що незадовго до аварії за кермо сів його 31-річний приятель.Районний суд у Кемпно прийняв сторону прокуратури і арештував українця на 3 місяці. Висунуті проти нього звинувачення загрожують ув'язненням на термін навіть до 12 років.Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 3 листопада 2019 року. Українець та двоє поляків їхали автомобілем Volkswagen Passat, який на швидкості злетів з дороги і врізався в дерево на узбіччі. Внаслідок аварії на місці загинули 31-річний та 39-річний громадяни Польщі. 21-річного громадянина України перевезли гелікоптером до лікарні в місті Кемпно.

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