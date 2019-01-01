Де у Нововолинську був аеропорт. РЕТРОФОТО





Світлини розмістили на сторінці "ОВАЛу" у Facebook.



На цих фотографіях можна побачити легкомоторні пасажирські літаки Ан-2 зі складу Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації в аеропорту міста Нововолинськ. Він знаходиться біля вугільної шахти №1.



Світлини зроблені в 1971 році на День шахтаря жителем Нововолинська Олександром Вовком та надані уродженцем Нововолинська, а нині жителем міста Тольятті в Самарській області Росії Аркадієм Естрином.



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