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Де у Нововолинську був аеропорт. РЕТРОФОТО

Де у Нововолинську був аеропорт. РЕТРОФОТО
Показали ретрофото аеропорту, що розташовувався у Нововолинську.

Світлини розмістили на сторінці "ОВАЛу" у Facebook.

На цих фотографіях можна побачити легкомоторні пасажирські літаки Ан-2 зі складу Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації в аеропорту міста Нововолинськ. Він знаходиться біля вугільної шахти №1.

Світлини зроблені в 1971 році на День шахтаря жителем Нововолинська Олександром Вовком та надані уродженцем Нововолинська, а нині жителем міста Тольятті в Самарській області Росії Аркадієм Естрином.
Де у Нововолинську був аеропорт. РЕТРОФОТО
Де у Нововолинську був аеропорт. РЕТРОФОТО

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Теги: авіація, аеропорт, Нововолинськ
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