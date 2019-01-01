Знайшли зниклу у Луцьку 21-річну дівчину
Сьогодні, 16:09
У Луцьку розшукали 21-річну місцеву жительку Ірину Ружицьку, яка 7 листопада пішла з дому.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що дівчину знайшли живою і здоровою. Правоохоронці виявили її на автостанції у Луцьку сьогодні, 8 листопада, у післяобідню пору.
Нагадаємо, раніше мама дівчини розповіла, що її донька вийшла з дому вчора близько 17 години вечора. Рідним сказала, що йде прогулятися. Востаннє виходила на зв’язок о 17:30. Після цього на телефонні дзвінки не відповідала.
Мама дівчини звернулась із заявою про зникнення доньки у поліцію.
«Раніше ніколи такого не траплялося. Жодних конфліктів не було», – розповідає мама Ірини Ружицької.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що дівчину знайшли живою і здоровою. Правоохоронці виявили її на автостанції у Луцьку сьогодні, 8 листопада, у післяобідню пору.
Нагадаємо, раніше мама дівчини розповіла, що її донька вийшла з дому вчора близько 17 години вечора. Рідним сказала, що йде прогулятися. Востаннє виходила на зв’язок о 17:30. Після цього на телефонні дзвінки не відповідала.
Мама дівчини звернулась із заявою про зникнення доньки у поліцію.
«Раніше ніколи такого не траплялося. Жодних конфліктів не було», – розповідає мама Ірини Ружицької.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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