Знайшли зниклу у Луцьку 21-річну дівчину

У Луцьку розшукали 21-річну місцеву жительку, яка 7 листопада пішла з дому.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що дівчину знайшли живою і здоровою. Правоохоронці виявили її на автостанції у Луцьку сьогодні, 8 листопада, у післяобідню пору.Нагадаємо, раніше мама дівчини розповіла, що її донька. Рідним сказала, що йде прогулятися. Востаннє виходила на зв’язок о 17:30. Після цього на телефонні дзвінки не відповідала.Мама дівчини звернулась із заявою про зникнення доньки у поліцію.«Раніше ніколи такого не траплялося. Жодних конфліктів не було», – розповідає мама Ірини Ружицької.