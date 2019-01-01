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Знайшли зниклу у Луцьку 21-річну дівчину

Знайшли зниклу у Луцьку 21-річну дівчину
У Луцьку розшукали 21-річну місцеву жительку Ірину Ружицьку, яка 7 листопада пішла з дому.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що дівчину знайшли живою і здоровою. Правоохоронці виявили її на автостанції у Луцьку сьогодні, 8 листопада, у післяобідню пору.

Нагадаємо, раніше мама дівчини розповіла, що її донька вийшла з дому вчора близько 17 години вечора. Рідним сказала, що йде прогулятися. Востаннє виходила на зв’язок о 17:30. Після цього на телефонні дзвінки не відповідала.

Мама дівчини звернулась із заявою про зникнення доньки у поліцію.

«Раніше ніколи такого не траплялося. Жодних конфліктів не було», – розповідає мама Ірини Ружицької.


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Теги: розшук, Ірина Ружицька, поліція, Луцьк
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