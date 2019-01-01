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Якими автівками кермує Зеленський та його дружина

Якими автівками кермує Зеленський та його дружина
Родина президента України користується лише двома автомобілями.

Про це пише 24tv.ua.

Так, Володимиру Зеленському належить позашляховик Range Rover за 4,7 мільйона гривень, дружина президента їздить на Mercedes-Benz S500 4Matic 2014 року, вартість якого 1,83 мільйони гривень.

Зазначимо, свої відеоролики президент знімає у авто Tesla Model X, котре належить керівнику Офісу президента Андрію Богдану.

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Теги: автомобілі, Зеленський
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