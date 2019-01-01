Якими автівками кермує Зеленський та його дружина





Про це пише



Так, Володимиру Зеленському належить позашляховик Range Rover за 4,7 мільйона гривень, дружина президента їздить на Mercedes-Benz S500 4Matic 2014 року, вартість якого 1,83 мільйони гривень.



Зазначимо, свої відеоролики президент знімає у авто Tesla Model X, котре належить керівнику Офісу президента Андрію Богдану.

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