На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук

У Любешівському районі розшукують, 1937 рроку народження, жителя села Березичі.Про це повідомляє Любешівське відділення поліції.Правоохоронці інформують, що дідусь 8 листопада приблизно о 08:30 ранку поїхав велосипедом марки "Україна" синього кольору до Березичівського лісництва по гриби (на відстані близько 5 км. від с.Березичі) і не повернувся.Востаннє чоловіка бачили того ж дня близько 14.00 години в урочищі Погорєльнік" Березичівського лісництва.Тож усіх, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти встановити місцезнаходження безвісти зниклого, просять телефонувати до поліції за номерами 0950702303, 2-12-33, 102.