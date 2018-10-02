На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук
Сьогодні, 09:05
У Любешівському районі розшукують Андрусяка Михайла Івановича, 1937 рроку народження, жителя села Березичі.
Про це повідомляє Любешівське відділення поліції.
Правоохоронці інформують, що дідусь 8 листопада приблизно о 08:30 ранку поїхав велосипедом марки "Україна" синього кольору до Березичівського лісництва по гриби (на відстані близько 5 км. від с.Березичі) і не повернувся.
Востаннє чоловіка бачили того ж дня близько 14.00 години в урочищі Погорєльнік" Березичівського лісництва.
Тож усіх, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти встановити місцезнаходження безвісти зниклого, просять телефонувати до поліції за номерами 0950702303, 2-12-33, 102.
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Про це повідомляє Любешівське відділення поліції.
Правоохоронці інформують, що дідусь 8 листопада приблизно о 08:30 ранку поїхав велосипедом марки "Україна" синього кольору до Березичівського лісництва по гриби (на відстані близько 5 км. від с.Березичі) і не повернувся.
Востаннє чоловіка бачили того ж дня близько 14.00 години в урочищі Погорєльнік" Березичівського лісництва.
Тож усіх, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти встановити місцезнаходження безвісти зниклого, просять телефонувати до поліції за номерами 0950702303, 2-12-33, 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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