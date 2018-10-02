вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук

На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук
У Любешівському районі розшукують Андрусяка Михайла Івановича, 1937 рроку народження, жителя села Березичі.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції.

Правоохоронці інформують, що дідусь 8 листопада приблизно о 08:30 ранку поїхав велосипедом марки "Україна" синього кольору до Березичівського лісництва по гриби (на відстані близько 5 км. від с.Березичі) і не повернувся.

Востаннє чоловіка бачили того ж дня близько 14.00 години в урочищі Погорєльнік" Березичівського лісництва.

Тож усіх, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти встановити місцезнаходження безвісти зниклого, просять телефонувати до поліції за номерами 0950702303, 2-12-33, 102.

На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михайло Андрусяк, розшук, зникнення, гриби, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
День Великомучениці Параскеви: що можна і не можна робити у це свято
Сьогодні, 09:31
На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук
Сьогодні, 09:05
У Луцьку затримали злочинця, який побив та пограбував людину
Сьогодні, 08:35
«Мотор Січ» скасувала декілька авіарейсів з Києва
Сьогодні, 07:22
Чилійські демонстранти пограбували церкву та підпалили університет
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
Волиняни пішли за грибами і зникли Волиняни пішли за грибами і зникли
02 жовтень, 2018, 09:55
Зник дорогою із заробітків: шукають молодого чоловіка з Волині Зник дорогою із заробітків: шукають молодого чоловіка з Волині
03 листопад, 16:01
Зниклу на Волині молоду жінку знайшли на Тернопільщині Зниклу на Волині молоду жінку знайшли на Тернопільщині
25 жовтень, 15:38
Сказала, що подзвонили з банку: на Волині розшукують жінку, яка пішла з дому й не повернулась. ФОТО Сказала, що подзвонили з банку: на Волині розшукують жінку, яка пішла з дому й не повернулась. ФОТО
21 жовтень, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
День Великомучениці Параскеви: що можна і не можна робити у це свято
Сьогодні, 09:31
 0
На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук
Сьогодні, 09:05
 0
У Луцьку затримали злочинця, який побив та пограбував людину
Сьогодні, 08:35
 0
«Мотор Січ» скасувала декілька авіарейсів з Києва
Сьогодні, 07:22
 0
Чилійські демонстранти пограбували церкву та підпалили університет
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿