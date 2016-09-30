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На Волині створили групу для ліквідації нелегальних заправок

На Волині створили групу для ліквідації нелегальних заправок
На Волині створили робочу групу з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території області.

Таке розпорядження днями підписав тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської ОДА Олександр Киричук.

Відомо, що робоча група з ліквідації нелегальних заправок буде ініціювати перевірки та інші заходи щодо виявлення незаконної діяльності, пов’язаної з торгівлею нафтопродуктами. Члени цієї робочої групи надаватимуть інформацію про проведену роботу департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації до 23 числа щомісяця.

Своєю чергою, департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації узагальнену інформацію, надану членами робочої групи, подаватиме Міністерству енергетики та вугільної промисловості України до 25 числа щомісяця.

До складу робочої групи увійшли представники ОДА, управління ДСНС України у Волинській області, обласного управління Держпраці, управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області, екологи, поліцейські та податківці.

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Теги: заправки, нафтопродукти, Волинь, ліквідація
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